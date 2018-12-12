″Украинским властям поперек горла стояла″: В исчезновении журналистки Бойко в Москве заподозрили СБУ

В Сети второй день обсуждают внезапное исчезновение в Москве украинской журналистки, оппозиционера действующей власти в Незалежной Елены Бойко. За женщиной, как писали журналисты, прямо домой пришел участковый и увел в неизвестном направлении. На связь она не выходит. Интернет-пользователи заподозрили в исчезновении СБУ, напомнив, что Бойко ″украинским властям поперек горла стояла″.

Накануне стало известно о том, что украинская оппозиционная журналистка Елена Бойко вот уже два дня не выходила на связь с родными.

В Москва пропала журналистка из Львова Елена Бойко. Тревогу в соцсетях забили коллеги. Журналист Руслан Осташко в своем Twitter сообщил о бесследном исчезновении украинки.

″Внимание! Всем! Пропала Елена Бойко! К ней домой пришел участковый и увел на разговор в отделении. Это было вчера утром. До текущего момента она не выходит на связь, - пояснил журналист″.

Позже ″эстафету″ подхватила и Юлия Норкина. У себя на странице в Facebook она дала более полную информацию о том, что случилось, со слов дочери пропавшей журналистки.

"В 9:30 утра пришел участковый с двумя в форме и одним гражданским″, - уточнила дочь Бойко, добавив, что телефоны ее мать оставила дома и с тех пор на связь не выходит.

″Вечером я уже начала основательно переживать и звонить куда возможно. В отделении сказали, что ее нет, потом звонили в другие. Нам сказали набрать в ″дежурную часть″ восточного округа Москвы″, - поделилась своими поисками пропавшей матери женщина. Выяснилось, что той нигде нет.

В Сети предположили, что Бойко исчезла не просто так и заподозрили в деле СБУ.

″Это очередная провокация СБУ. Убьют и будут орать, что это мы сделали!″, - пишут одни.

″Бойко говорила правду. Причем, не стесняясь в выражениях. Она украинским властям поперек горла стояла!″, - отзываются о пропавшей журналистке в соцсетях.

″Зачистка несогласных началась″, - сообщают третьи, намекая на резкие высказывания, которые говорила в адрес Киева Бойко во время эфиров на российском телевидении и в политических ток-шоу.

"На Украине против Елены Бойко открыто уголовное производство по подозрению в совершении преступлений против основ нацбезопасности страны, - пишет Алина Нестерова. - Она является подозреваемой по статьям 110 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и статье 111 - государственная измена".