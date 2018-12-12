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″Украинским властям поперек горла стояла″: В исчезновении журналистки Бойко в Москве заподозрили СБУ

12 декабря 2018, 12:39  •  178 • Политика
В Сети второй день обсуждают внезапное исчезновение в Москве украинской журналистки, оппозиционера действующей власти в Незалежной Елены Бойко. За женщиной, как писали журналисты, прямо домой пришел участковый и увел в неизвестном направлении. На связь она не выходит. Интернет-пользователи заподозрили в исчезновении СБУ, напомнив, что Бойко ″украинским властям поперек горла стояла″.
Накануне стало известно о том, что украинская оппозиционная журналистка Елена Бойко вот уже два дня не выходила на связь с родными.
В Москва пропала журналистка из Львова Елена Бойко. Тревогу в соцсетях забили коллеги. Журналист Руслан Осташко в своем Twitter сообщил о бесследном исчезновении украинки.
″Внимание! Всем! Пропала Елена Бойко! К ней домой пришел участковый и увел на разговор в отделении. Это было вчера утром. До текущего момента она не выходит на связь, - пояснил журналист″.
Позже ″эстафету″ подхватила и Юлия Норкина. У себя на странице в Facebook она дала более полную информацию о том, что случилось, со слов дочери пропавшей журналистки.
"В 9:30 утра пришел участковый с двумя в форме и одним гражданским″, - уточнила дочь Бойко, добавив, что телефоны ее мать оставила дома и с тех пор на связь не выходит.
″Вечером я уже начала основательно переживать и звонить куда возможно. В отделении сказали, что ее нет, потом звонили в другие. Нам сказали набрать в ″дежурную часть″ восточного округа Москвы″, - поделилась своими поисками пропавшей матери женщина. Выяснилось, что той нигде нет.
В Сети предположили, что Бойко исчезла не просто так и заподозрили в деле СБУ.
″Это очередная провокация СБУ. Убьют и будут орать, что это мы сделали!″, - пишут одни.
″Бойко говорила правду. Причем, не стесняясь в выражениях. Она украинским властям поперек горла стояла!″, - отзываются о пропавшей журналистке в соцсетях.
″Зачистка несогласных началась″, - сообщают третьи, намекая на резкие высказывания, которые говорила в адрес Киева Бойко во время эфиров на российском телевидении и в политических ток-шоу.
"На Украине против Елены Бойко открыто уголовное производство по подозрению в совершении преступлений против основ нацбезопасности страны, - пишет Алина Нестерова. - Она является подозреваемой по статьям 110 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и статье 111 - государственная измена".
ВНИМАНИЕ! ВСЕМ! ПРОПАЛА ЕЛЕНА БОЙКО!
К ней домой пришел участковый и увел на разговор в отделении. Это было вчера утром. До текущего момента она не выходит на связь. pic.twitter.com/G37ogxsjSj
— Руслан Осташко (@RuslanOstashko) 11 декабря 2018 г.

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