Украинским СМИ хотят запретить цитировать Путина и правду о Донбассе - законопроект

Законопроект был разработан украинским Министерством культуры, скоро его внесут на рассмотрение в Верховную Раду. В нем есть раздел об ограничениях освещения событий в России.

Согласно законопроекту, на Украине нельзя будет распространять сведения, популяризирующуе работу российских государственных органов, должностных лиц и организаций, пишет ФАН. Такая формулировка означает, что украинские СМИ смогут публиковать о России лишь негативную информацию.

В частности, нельзя будет транслировать никакие выступления российских чиновников, даже президента Владимира Путина, отмечают украинские журналисты.

Кроме того, этим же законом на Украине запретят распространение "недостоверных материалов о вооруженной агрессии", под которыми понимаются все источники, точка зрения которых отличается от позиции официального Киева.