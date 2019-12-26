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Украинским СМИ хотят запретить цитировать Путина и правду о Донбассе - законопроект
26 декабря 2019, 21:24 • 13 • Политика
Украинским журналистам хотят на законодательном уровне запретить цитировать президента Владимира Путина и других чиновников России. Об этом стало известно из проекта нового закона о медиа.
Законопроект был разработан украинским Министерством культуры, скоро его внесут на рассмотрение в Верховную Раду. В нем есть раздел об ограничениях освещения событий в России.
Согласно законопроекту, на Украине нельзя будет распространять сведения, популяризирующуе работу российских государственных органов, должностных лиц и организаций, пишет ФАН. Такая формулировка означает, что украинские СМИ смогут публиковать о России лишь негативную информацию.
В частности, нельзя будет транслировать никакие выступления российских чиновников, даже президента Владимира Путина, отмечают украинские журналисты.
Кроме того, этим же законом на Украине запретят распространение "недостоверных материалов о вооруженной агрессии", под которыми понимаются все источники, точка зрения которых отличается от позиции официального Киева.
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