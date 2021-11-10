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Украинским шпионом в Ялте оказался бывший депутат

10 ноября 2021, 12:55  •  173 • Политика
Источник сообщил, кем является задержанный за госизмену в Ялте - это бывший депутат городской думы.
Арестованный в Ялте за связи с ВСУ - экс-депутат городского совета и бывший мэр Симеиза Юрий Ломенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
В Ялте задержали местного жителя, который работал на Украину, - он собирал секретные сведения, а также информацию о сотрудниках ФСБ. Этим он занимался с 2017 по 2018 год. Он выполнял таким образом задание ВСУ.
Мужчину арестовали, в отношении него возбуждено уголовное дело о госизмене.

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