Украинским шпионом в Ялте оказался бывший депутат

Источник сообщил, кем является задержанный за госизмену в Ялте - это бывший депутат городской думы.

Арестованный в Ялте за связи с ВСУ - экс-депутат городского совета и бывший мэр Симеиза Юрий Ломенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В Ялте задержали местного жителя, который работал на Украину, - он собирал секретные сведения, а также информацию о сотрудниках ФСБ. Этим он занимался с 2017 по 2018 год. Он выполнял таким образом задание ВСУ.

Мужчину арестовали, в отношении него возбуждено уголовное дело о госизмене.