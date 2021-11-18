Украинским пограничникам разрешили применять оружие

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Адресатами нового закона считают Белоруссию и Россию

Украинские парламентарии во втором чтении приняли законопроект, определяющий для пограничников положения по применению оружия и боевой техники. Силовики получили возможность использовать оружие для предупреждения конфликтов и провокаций на линии соприкосновения Незалежной с другими государствами.

Новый закон поддержали 271 депутат Верховной рады Украины. Примечательно, что документ не имеет прямого отношения к миграционному кризису, возникшему на границе Белоруссии и Польше. Законопроект был внесен в парламент страны еще в марте 2021 года, однако первое чтение он прошел только в конце сентября.

Авторы закона обосновали его необходимость тем, что Украина еще не завершила процесс демаркации государственной границы, поэтому для ее защиты пограничная служба должна получить новые полномочия. В частности, документ дает право на поверхностную проверку граждан и транспорта.

Пограничники смогут применять оружие для отражения нападения, защиты других лиц, задержания граждан и даже для поражения беспилотников в зоне своей ответственности.

Отметим, что в местных СМИ называются два основных адресата нового закона. Власти Украины уверяют, что наращивание сил на границе не связано с ситуацией в Белоруссии. В то же время глава МИД Кулеба уже успел высказать очередные угрозы в адрес нашей страны. По словам дипломата, Россия столкнется с серьезными последствиями, если решится на вооруженное столкновение.