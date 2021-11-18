Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ответ Донбасса на просьбу Киева продать им уголь поставил Украину в тупик. Приде...
"Не стоит Киеву рисковать". Короткий перевод спецуказа Путина по Донба...
На Армению и Азербайджан нашлась управа пострашнее Шойгу: Хватило звонка
Испанка, или Страшная тайна, которую пытаются скрывать
Главная / Политика

Украинским пограничникам разрешили применять оружие

18 ноября 2021, 14:35  •  93 • Политика
Фото: Anatolii Sirykukrinform / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Адресатами нового закона считают Белоруссию и Россию
Украинские парламентарии во втором чтении приняли законопроект, определяющий для пограничников положения по применению оружия и боевой техники. Силовики получили возможность использовать оружие для предупреждения конфликтов и провокаций на линии соприкосновения Незалежной с другими государствами.
Новый закон поддержали 271 депутат Верховной рады Украины. Примечательно, что документ не имеет прямого отношения к миграционному кризису, возникшему на границе Белоруссии и Польше. Законопроект был внесен в парламент страны еще в марте 2021 года, однако первое чтение он прошел только в конце сентября.
Авторы закона обосновали его необходимость тем, что Украина еще не завершила процесс демаркации государственной границы, поэтому для ее защиты пограничная служба должна получить новые полномочия. В частности, документ дает право на поверхностную проверку граждан и транспорта.
Пограничники смогут применять оружие для отражения нападения, защиты других лиц, задержания граждан и даже для поражения беспилотников в зоне своей ответственности.
Отметим, что в местных СМИ называются два основных адресата нового закона. Власти Украины уверяют, что наращивание сил на границе не связано с ситуацией в Белоруссии. В то же время глава МИД Кулеба уже успел высказать очередные угрозы в адрес нашей страны. По словам дипломата, Россия столкнется с серьезными последствиями, если решится на вооруженное столкновение.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





93
Источник
Похожие новости
18 ноября 2021, 01:10
Зачем переписку Лаврова раскрыли всем? Эксперт указал на кризис
18 ноября 2021, 08:45
"Всё, да?!" Чему удивился Сергей Лавров на пресс-конференции
18 ноября 2021, 01:10
"Может привести к трагическим последствиям": Киссинджер предупредил США и Китай
18 ноября 2021, 01:10
США внесли Россию в чёрный список: Москву обвинили в "вопиющем нарушении религиозных свобод"
18 ноября 2021, 11:05
"Топите газетами": Захарова ответила итальянцам на критику Путина
18 ноября 2021, 07:00
Какое слово Ельцина заставило Билла Клинтона смеяться в голос
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 ноября 2021, 02:50
Чиновница заявила о разгуле "большого китайского брата" в России: "Вы представить себе не можете"
13 ноября 2021, 20:50
Украинский эксперт назвал пять областей, которые станут частью РФ
14 ноября 2021, 02:05
Холмогоров напугал прогнозом о Ельцине и Байдене. И сам ужаснулся
16 ноября 2021, 22:20
Прощай, немытая Россия? От Пашиняна потребовали объяснений после звонка Путину
14 ноября 2021, 04:25
«Русский палач» оказался украинским агентом
14 ноября 2021, 15:30
Страшная месть белорусского президента
13 ноября 2021, 16:45
Симоньян со смешком озвучила единственно возможный результат войны с Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.