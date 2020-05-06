Украинским образованием руководит поклонница Waffen-SS • 45 • Украина

Юное «поколение Зе» сознательно растят малограмотным, злобным и откровенно тупым



По прикрытием «коронавирусных» онлайн-занятий Минобраз Украины окончательно ликвидировало русские школы в этой стране. На украинскую «мову» переведены последние 190 русскоязычных гимназий и средних школ страны. Это подтвердила и. о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.



По ее словам, решение принято сейчас, а школьники перейдут на украинский язык со следующего учебного года, когда закончится карантин. Мандзий также заверила, что ее ведомство провело «необходимые обучения», чтобы преподаватели-русисты тоже освоили «державную мову».



Мандзий не скрывает своего глубокого удовлетворения. Наверное, так улыбались эсесовцы, заканчивавшие большой и трудный расстрел. Эта 47-летняя уроженка львовского села всю жизнь провела на Галичине. Возглавляла образовательный департамент Львовской обладминистрации, занимала характерную должность - начальника службы качества образования Львовской области. Осенью 2019-го внезапно назначена заместителем министра образования и науки Украины. А полтора месяца назад фактически получила и министерский пост. То есть — полная креатура президента Зеленского. Воплощение кадровой политики нынешней киевской власти.



Из достоинств нового руководителя образовательной сферы Украины — отлично говорит по-польски. Однако самый большой плюс с точки зрения нынешнего Киева — успешно провела детский конкурс рисунков, посвященный 75-летию нацистской дивизии «Галичина». Как известно, эта гитлеровская дивизия, сформированная из собранных на Западной Украине добровольцев, входила в состав войск СС.



Конкурсные рисунки местные детишки присылали прямо в офис Любомиры Степановны. Кроме конкурса, она лично организовала еще и областной юношеский марш и юбилейную выставку оружия эсесовцев-галичан. А когда разгорелся скандал, в прямом эфире одного из национальных телеканалов заявила, что верна своим убеждениям и «не видит ничего страшного», привлекая младших школьников к празднику «украинских героев Waffen-SS». Вскоре последовала и награда — перевод в столицу.



Прежняя «министерка» Анна Новосад тоже отметились большими делами на этом поприще. Прошлой осенью эта назначенка от партии Зеленского «Слуга народа» уничтожила учебники, в которых Россия была названа другом. Следом убрала из курса истории последнее упоминание о факте верной службы гитлеровцам командующего подпольной бандеровской армией ОУН-УПА, карателя и убийцы Романа Шухевича. И на фоне подобных «свершений» никто во власти как бы не замечал, как пани Новосад допускала по двадцать ошибок в десяти словах.



Настоящим символом постмайданного образования стали нынешние уроки «Всеукраинской школы онлайн». В классе-студии за партой сидит сама Елена Зеленская. Супруга президента уже без малого месяц курирует проект трансляции видеоуроков. Первая леди мило улыбалась, когда некий педагог Юлия Набок-Бабенко рассказала пятиклашкам о «белых медведях и украинских полярниках с Антарктического полуострова». Плевать, что медведей в Антарктике нет и никогда не было. Главное, получилось — ну, очень патриотично.



Онлайн-урок географии для 10-го класса: Индийский океан назван Атлантическим. Отнимая 2,2 от 30,2 учитель на доске выводит цифру 18. Исправить ошибку никто даже не думает.



Список ляпов можно продолжать до бесконечности. Киевский преподаватель Татьяна Кучер несколько раз подряд объявила детям, что Иван Грозный развязал Ливанскую войну. Процитируем дословно: «Царь Иван начинает так называемую Ливанскую войну. Эта была война с Ливанским орденом, что оказалось чрезвычайно полезно»…



Почему полезно? Хотя орден на самом деле был Ливонский, та война, оказывается, способствовала образованию Речи Посполитой. Столь милой холопскому сердцу каждого западенца.



«Вот это их лицо. Если можно тупое и некомпетентное рыло лицом назвать», — возмущен вопиющей глупостью онлайн-трансляций известный украинский политолог Александр Скубченко. Соцсети откровенно издеваются над совместным продуктом Минобразования и Елены Зеленской. Однако, как говорится, «незалежный» от здравого смысла «пипл хавает» любую чушь. И если невежество становится государственной системой — значит, это кому-то нужно?



Еще до нынешних «слуг народа», при президенте Порошенко, концепцию «Нової української школи (НУШ)» разработала и начала внедрять экс-министр Лилия Гриневич. Естественно, коренная львовянка, бывший стажер Варшавского и Колумбийского университетов, где защитила кандидатскую на тему «Управления образованием в современной Польше». Сегодня укро-власть вроде бы сменилась, но программа НУШ продолжается полным ходом.



Отчаянное интервью дал на днях Артем Кияновский, директор авторского учебно-воспитательного комплекса «Школа гуманитарного труда» в Херсоне. Его учебное заведение считается одним из лучших на Украине.



— По приказу из Киева из школьной программы убирают часы на изучение искусства, информатики. Объединяют в один предмет физику, химию, биологию и географию. То есть, осознанно бьют по интеллекту нации! Такое затеять могут лишь прямые враги или абсолютно беспомощное, непрофессиональное и даже безграмотное руководство. Именно такая публика взобралась сейчас на более-менее заметные управленческие посты и сотворила вредоносные законы «Об образовании» и «О полном среднем образовании».



— О чем конкретно речь?



— Например, согласно этим, с позволения сказать, правовым актам 1 — 2 и 5 — 6 классы стали всего лишь подготовительными! Из 11 лет учебы — четыре (!) года подготовительные. Фантастика!



Во Франции обязательное обучение с 3,5 лет. Прежняя единая школа, с 1-го по 11-й классы, теперь как бы упразднена. Начальная, средняя и старшая должны быть отдельно. Но как развести их в том же поселке Верхний Рогачик, где одно школьное здание? На первом этаже останется начальная, появится отдельное юридическое лицо со своим директором и бухгалтером, учредитель которой — местная территориальная громада. На третьем этаже — старшая школа. И это второе юрлицо, с учредителем — областным советом. А на втором этаже, чтобы не пустовал, разместят среднюю школу, 5−9 классы, опять-таки, со своим директором, бухгалтером и завхозом! Так что это: клинический идиотизм — или сознательный развал системы?



— Вся Украина видела дидактически безграмотные телеуроки. Откровенно низкая культура, небрежно одетые, допускающие фактические ошибки учителя…



— Действительно стыдно! Но куда больней другое. Школа держится на подвижниках пенсионного возраста, которых сегодня до 50%. Вы знаете, что придумала нынешняя «министерка» Мандзий? Она предупредила доверчивых пожилых учителей, если они не подпишут заявление о желании заключить контракт на один год, то с 1 июля будут уволены. Ситуация подлая. Если человек написал заявление о переходе на такой контракт, судиться нельзя — ты сам захотел! Готовится массовая расправа с советскими кадрами. Всех неугодных так или иначе выбросят на улицу.



— Насколько верна информация, что ожидается люстрация директорского корпуса?



— Ну, это тема отдельного разговора… Министерство одарило украинскую педагогику доктриной «у нас не будет вечных директоров». Введено ограничение — руководить школой можно не более двух сроков по шесть лет. Им даже в голову не может прийти, что обретение управленческого опыта и получение реальных результатов требует значительно большего времени.



Стать новым директором хорошему педагогу сегодня тоже непросто. Сформированы специальные комиссии, в которых бездельников-активистов больше, чем педагогов-профессионалов. Легко представить, кого навыбирает подобная публика.



Зато по новому закону в контракте каждого директора прописано, что нарушение им требований «статей по мове» станет чуть ли не главным основанием для возможного увольнения. «Ура-патриоты» ликуют! Сегодня Зеленский даст должность Михо Саакашвили – «назло» России и Грузии



— Люди на ответственных правительственных постах, фактически уничтожающие тот самый интеллект нации, действительно не понимают, что делают?



— Боюсь, все не так просто. В идиотов во власти я не верю. Но если допустить, что высшее руководство ограничило задачу школы воспитанием поколения, максимум способного отличать крупную клубнику от мелкой на сезонных работах в Польше, — тогда все происходящее находит свое объяснение.



Итак, юное «поколение Зе» должно быть малограмотным, злобным, а в лучшем случае - откровенно тупым. Вот лучший контингент для потока безвизовых гастарбайтеров для ЕС и бесконечного продолжения гражданской войны на востоке, у границы с Россией. О полной победе «нацистского быдла» заявляет один из самых харизматичных украинских политиков, бывший лидер «Союза левых сил» Василий Волга. Он убежден: его нация практически переродилась.



«Не знаю, по какой причине бытует мнение, что на Украине ничтожное нацистское меньшинство угнетает подавляющее здравомыслящее большинство. На самом деле это не так. Именно ничтожество, ставшее сегодня нацистским большинством, угнетает тех, кто не согласен переродиться в такое же быдло, как и они. И чем хуже становится положение дел, чем больше эти животные превращают Украину в хлев, тем злее становятся они в своём свинарнике. Сильнее ненавидят русских. Процесс, кажется, необратим. Они победили. Кругом свинарник. Скотный двор», — отфейсбучил Волга.



Эмоции типа «нас не победить» он считает неубедительными. «Нас уже победили. Зеленский с самого начала называл Россию — врагом, защитников Донбасса — мразями. Посмотрите в учебники истории наших детей, там всё написано. Можете по улицам Киева погулять. Посмотрите на названия улиц. Там тоже всё выглядит очень понятно».



А в это время



Советский Союз уничтожал украинские сёла при помощи строительства в них многоквартирных домов, газоснабжения и водопровода, сказано в школьном учебнике истории Украины. Авторы утверждают, что таким образом Советская власть пыталась стереть различия между селом и городом. «Так, в украинских сёлах были разрушены тысячи церквей, появились клубы, многоэтажные жилые дома городского типа, централизованное газоснабжение и водопроводы», — сказано в тексте.



Учебник издан в Харькове в 2018 году издательством «Ранок» и рекомендован министерством образования Украины.



По прикрытием «коронавирусных» онлайн-занятий Минобраз Украины окончательно ликвидировало русские школы в этой стране. На украинскую «мову» переведены последние 190 русскоязычных гимназий и средних школ страны. Это подтвердила и. о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.По ее словам, решение принято сейчас, а школьники перейдут на украинский язык со следующего учебного года, когда закончится карантин. Мандзий также заверила, что ее ведомство провело «необходимые обучения», чтобы преподаватели-русисты тоже освоили «державную мову».Мандзий не скрывает своего глубокого удовлетворения. Наверное, так улыбались эсесовцы, заканчивавшие большой и трудный расстрел. Эта 47-летняя уроженка львовского села всю жизнь провела на Галичине. Возглавляла образовательный департамент Львовской обладминистрации, занимала характерную должность - начальника службы качества образования Львовской области. Осенью 2019-го внезапно назначена заместителем министра образования и науки Украины. А полтора месяца назад фактически получила и министерский пост. То есть — полная креатура президента Зеленского. Воплощение кадровой политики нынешней киевской власти.Из достоинств нового руководителя образовательной сферы Украины — отлично говорит по-польски. Однако самый большой плюс с точки зрения нынешнего Киева — успешно провела детский конкурс рисунков, посвященный 75-летию нацистской дивизии «Галичина». Как известно, эта гитлеровская дивизия, сформированная из собранных на Западной Украине добровольцев, входила в состав войск СС.Конкурсные рисунки местные детишки присылали прямо в офис Любомиры Степановны. Кроме конкурса, она лично организовала еще и областной юношеский марш и юбилейную выставку оружия эсесовцев-галичан. А когда разгорелся скандал, в прямом эфире одного из национальных телеканалов заявила, что верна своим убеждениям и «не видит ничего страшного», привлекая младших школьников к празднику «украинских героев Waffen-SS». Вскоре последовала и награда — перевод в столицу.Прежняя «министерка» Анна Новосад тоже отметились большими делами на этом поприще. Прошлой осенью эта назначенка от партии Зеленского «Слуга народа» уничтожила учебники, в которых Россия была названа другом. Следом убрала из курса истории последнее упоминание о факте верной службы гитлеровцам командующего подпольной бандеровской армией ОУН-УПА, карателя и убийцы Романа Шухевича. И на фоне подобных «свершений» никто во власти как бы не замечал, как пани Новосад допускала по двадцать ошибок в десяти словах.Настоящим символом постмайданного образования стали нынешние уроки «Всеукраинской школы онлайн». В классе-студии за партой сидит сама Елена Зеленская. Супруга президента уже без малого месяц курирует проект трансляции видеоуроков. Первая леди мило улыбалась, когда некий педагог Юлия Набок-Бабенко рассказала пятиклашкам о «белых медведях и украинских полярниках с Антарктического полуострова». Плевать, что медведей в Антарктике нет и никогда не было. Главное, получилось — ну, очень патриотично.Онлайн-урок географии для 10-го класса: Индийский океан назван Атлантическим. Отнимая 2,2 от 30,2 учитель на доске выводит цифру 18. Исправить ошибку никто даже не думает.Список ляпов можно продолжать до бесконечности. Киевский преподаватель Татьяна Кучер несколько раз подряд объявила детям, что Иван Грозный развязал Ливанскую войну. Процитируем дословно: «Царь Иван начинает так называемую Ливанскую войну. Эта была война с Ливанским орденом, что оказалось чрезвычайно полезно»…Почему полезно? Хотя орден на самом деле был Ливонский, та война, оказывается, способствовала образованию Речи Посполитой. Столь милой холопскому сердцу каждого западенца.«Вот это их лицо. Если можно тупое и некомпетентное рыло лицом назвать», — возмущен вопиющей глупостью онлайн-трансляций известный украинский политолог Александр Скубченко. Соцсети откровенно издеваются над совместным продуктом Минобразования и Елены Зеленской. Однако, как говорится, «незалежный» от здравого смысла «пипл хавает» любую чушь. И если невежество становится государственной системой — значит, это кому-то нужно?Еще до нынешних «слуг народа», при президенте Порошенко, концепцию «Нової української школи (НУШ)» разработала и начала внедрять экс-министр Лилия Гриневич. Естественно, коренная львовянка, бывший стажер Варшавского и Колумбийского университетов, где защитила кандидатскую на тему «Управления образованием в современной Польше». Сегодня укро-власть вроде бы сменилась, но программа НУШ продолжается полным ходом.Отчаянное интервью дал на днях Артем Кияновский, директор авторского учебно-воспитательного комплекса «Школа гуманитарного труда» в Херсоне. Его учебное заведение считается одним из лучших на Украине.— По приказу из Киева из школьной программы убирают часы на изучение искусства, информатики. Объединяют в один предмет физику, химию, биологию и географию. То есть, осознанно бьют по интеллекту нации! Такое затеять могут лишь прямые враги или абсолютно беспомощное, непрофессиональное и даже безграмотное руководство. Именно такая публика взобралась сейчас на более-менее заметные управленческие посты и сотворила вредоносные законы «Об образовании» и «О полном среднем образовании».— Например, согласно этим, с позволения сказать, правовым актам 1 — 2 и 5 — 6 классы стали всего лишь подготовительными! Из 11 лет учебы — четыре (!) года подготовительные. Фантастика!Во Франции обязательное обучение с 3,5 лет. Прежняя единая школа, с 1-го по 11-й классы, теперь как бы упразднена. Начальная, средняя и старшая должны быть отдельно. Но как развести их в том же поселке Верхний Рогачик, где одно школьное здание? На первом этаже останется начальная, появится отдельное юридическое лицо со своим директором и бухгалтером, учредитель которой — местная территориальная громада. На третьем этаже — старшая школа. И это второе юрлицо, с учредителем — областным советом. А на втором этаже, чтобы не пустовал, разместят среднюю школу, 5−9 классы, опять-таки, со своим директором, бухгалтером и завхозом! Так что это: клинический идиотизм — или сознательный развал системы?— Действительно стыдно! Но куда больней другое. Школа держится на подвижниках пенсионного возраста, которых сегодня до 50%. Вы знаете, что придумала нынешняя «министерка» Мандзий? Она предупредила доверчивых пожилых учителей, если они не подпишут заявление о желании заключить контракт на один год, то с 1 июля будут уволены. Ситуация подлая. Если человек написал заявление о переходе на такой контракт, судиться нельзя — ты сам захотел! Готовится массовая расправа с советскими кадрами. Всех неугодных так или иначе выбросят на улицу.— Ну, это тема отдельного разговора… Министерство одарило украинскую педагогику доктриной «у нас не будет вечных директоров». Введено ограничение — руководить школой можно не более двух сроков по шесть лет. Им даже в голову не может прийти, что обретение управленческого опыта и получение реальных результатов требует значительно большего времени.Стать новым директором хорошему педагогу сегодня тоже непросто. Сформированы специальные комиссии, в которых бездельников-активистов больше, чем педагогов-профессионалов. Легко представить, кого навыбирает подобная публика.Зато по новому закону в контракте каждого директора прописано, что нарушение им требований «статей по мове» станет чуть ли не главным основанием для возможного увольнения. «Ура-патриоты» ликуют!— Боюсь, все не так просто. В идиотов во власти я не верю. Но если допустить, что высшее руководство ограничило задачу школы воспитанием поколения, максимум способного отличать крупную клубнику от мелкой на сезонных работах в Польше, — тогда все происходящее находит свое объяснение.Итак, юное «поколение Зе» должно быть малограмотным, злобным, а в лучшем случае - откровенно тупым. Вот лучший контингент для потока безвизовых гастарбайтеров для ЕС и бесконечного продолжения гражданской войны на востоке, у границы с Россией. О полной победе «нацистского быдла» заявляет один из самых харизматичных украинских политиков, бывший лидер «Союза левых сил» Василий Волга. Он убежден: его нация практически переродилась.«Не знаю, по какой причине бытует мнение, что на Украине ничтожное нацистское меньшинство угнетает подавляющее здравомыслящее большинство. На самом деле это не так. Именно ничтожество, ставшее сегодня нацистским большинством, угнетает тех, кто не согласен переродиться в такое же быдло, как и они. И чем хуже становится положение дел, чем больше эти животные превращают Украину в хлев, тем злее становятся они в своём свинарнике. Сильнее ненавидят русских. Процесс, кажется, необратим. Они победили. Кругом свинарник. Скотный двор», — отфейсбучил Волга.Эмоции типа «нас не победить» он считает неубедительными. «Нас уже победили. Зеленский с самого начала называл Россию — врагом, защитников Донбасса — мразями. Посмотрите в учебники истории наших детей, там всё написано. Можете по улицам Киева погулять. Посмотрите на названия улиц. Там тоже всё выглядит очень понятно».Советский Союз уничтожал украинские сёла при помощи строительства в них многоквартирных домов, газоснабжения и водопровода, сказано в школьном учебнике истории Украины. Авторы утверждают, что таким образом Советская власть пыталась стереть различия между селом и городом. «Так, в украинских сёлах были разрушены тысячи церквей, появились клубы, многоэтажные жилые дома городского типа, централизованное газоснабжение и водопроводы», — сказано в тексте.Учебник издан в Харькове в 2018 году издательством «Ранок» и рекомендован министерством образования Украины. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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