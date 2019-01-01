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Украинским карателям не разрешили становиться посмертными донорами органов

01 января 2019, 17:09  •  93 • В мире
В 2019 году на Украине вступил в силу закон "О посмертном донорстве", согласно которому человек может согласиться стать посмертным донором или отказаться от этого. Закон предусматривает, что ветераны карательных операций "АТО" и "ООС", объявленных в разное время Киевом на востоке страны, не могут становиться посмертными донорами.
Информацию об этом теперь могут занести в удостоверение водителя ил и паспорт, а также в обязательном порядке в Единую государственную информационную систему трансплантации (ЕГИСТ).
Напомним, ЕГИСТ должны были создать на Украине до 1 октября 2018 года, однако работы были затянуты, сейчас в систему невозможно внести информацию, а также пользоваться ей для определения необходимого донора.
Как следует из закона, теперь украинец может выбрать свое "доверенное лицо", которое сообщит ответ после того, как произойдет смерть возможного донора.
В то же время запрещается использование донорских материалов покойного в случае, если против этого выступает суд, полиция или судмедэксперт.

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