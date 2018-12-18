Украинским беженцам станет проще получить гражданство

Госдума приняла в окончательном третьем чтении законопроект об упрощении получения гражданства России. Согласно нему президент сможет определять, кому выдавать паспорта по льготной схеме — без лишней бюрократии. Ожидается, что такое право, в частности, получат жители Донбасса и священнослужители, подвергшиеся репрессиям на Украине.

- Миллионы людей стали заложниками политического авантюризма Петра Порошенко, который ради сохранения личной власти готов на любые шаги – от военных провокаций до раскола церкви и преследования верующих, - рассказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Депутаты уточнили, что речь идет не только об Украине, но и о других постсоветских республиках.

Напомним, Владимир Путин еще в ходе июньской «Прямой линии» высказался за предоставление российского гражданства украинским беженцам по упрощенной схеме.