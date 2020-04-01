Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Коронавирус выдадут глаза: Американские врачи сделали предупреждение
Юг Италии на грани бунта
Россия неизбежно вернёт Украину: Галичане в это начинают верить
"Отблагодарили": После хамства ЕС китайская компания Huawei сворачивае...
Главная / Украина

Украинских заробитчан за границу больше не выпустят

01 апреля 2020, 14:35  •  101 • Украина
Пандемия заставила тех, кто зарабатывал в странах Евросоюза, вернуться домой – таковых по официальной статистике порядка 2 миллионов. Сомнительно, что для них найдётся работа на родине – на Украине тяжелейший экономический кризис, мизерные зарплаты и безработица. Тем не менее, украинские власти приняли решение воспользоваться моментом и больше не выпускать на заработки за рубеж тех, кто вынужден был вернуться. И это не первоапрельская шутка, а инициатива советника президента Олега Устенко.
Вообще-то благодаря заробитчанам украинский бюджет традиционно наполняется примерно на 20-25 процентов. И опустить перед ними пограничный шлагбаум – всё равно, что зарезать курицу, несущую золотые яйца. Понятно, зачем это Зеленскому – и зачем несколько месяцев назад он безуспешно пытался заманить заробитчан на родину, обещая им дешёвые кредиты. На носу перепись населения, давно анонсированная, но так и не начатая – начинать страшновато. Предварительные замеры, проведённые украинским правительством, показали, что количество жителей может резко отличаться от цифр, которыми оперировал кабинет министров, «верстая» бюджет. Судите сами. Официально на Украине всё ещё живут 48 миллионов человек. Замеры кабинета Гончарука показали, что реально живущих в стране всего 37 миллионов. Но это вместе с заробитчанами, а их – порядка 9 миллионов (два – в Европе, пять – в России, и ещё два миллиона разъехались по всему миру). Таким образом, реальная картина представляется такой – на Украине остались практически лишь дети да пенсионеры, а всё трудоспособное население разъехалось в поисках лучшей доли. Для страны это – катастрофа. Именно поэтому в президентской администрации Зеленского решили придержать тех заробитчан, кто уже вернулся. Практически все они приехали из Европы – те, кто работает в России, чуть ли в полном составе отказались возвращаться (из Москвы в Киев вернулись порядка 300 человек).
Как именно Устенко собирается опустить перед заробитчанами европейский шлагбаум, он в своём интервью киевской «Стране» так и не поведал – не иначе, государственная тайна. Зато он отметил, что у правительства имеются механизмы для удержания вернувшихся дома. «Думаю, они никогда больше не уедут за пределы страны», - указал помощник Зеленского. И подчеркнул, что такая ситуация – это надолго, «как минимум, на несколько лет». Интрига в том, чем эти заробитчане, лишённые возможности вернуться в Европу, будут зарабатывать на родине – при эдакой-то безработице и при таких низких зарплатах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



101
Источник
Похожие новости
30 марта 2020, 19:35
Агония. Зеленский получил тройную оплеуху в парламенте
01 апреля 2020, 07:35
На Украине ликуют из-за «риска» коронавируса у Путина
30 марта 2020, 16:35
Олейник объяснил, почему «афера века» на Украине не пройдет, а МВФ не даст Киеву денег
01 апреля 2020, 07:35
Молчанов рассказал, как Зеленский и олигархи собираются «кинуть» МВФ
31 марта 2020, 20:35
На мать Лолиты Милявской напали украинские националисты
30 марта 2020, 15:35
Как встретили Красную Армию на Западной Украине
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 апреля 2020, 00:30
«Симптомы у всех разные»: жительница Италии рассказала, как в Риме лечат пациентов с ...
01 апреля 2020, 01:35
"Результат "смекалки" американцев": Леонков рассказал о "туа...
01 апреля 2020, 07:35
Болезнь, которая убивала молниеносно, а потом просто исчезла
01 апреля 2020, 03:35
И кто теперь лидер? Коронавирус сбросил США с пьедестала "пандемического" р...
01 апреля 2020, 03:35
Сообщивший о "мировом грабеже" президент Сербии не смог снова выступить пер...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 марта 2020, 02:35
"Продуцируются в носу и горле": Вирусологи предупредили о сотнях тысяч скрытых носителей коронавируса
29 марта 2020, 14:35
Недалеко и до бунта: уровень недовольства властями в Украине бьет все рекорды
29 марта 2020, 10:35
Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов
25 марта 2020, 19:35
Польша повторила ошибку, после которой её не стало
25 марта 2020, 19:35
Сядет пожизненно: Порошенко объявили в розыск за двойное убийство
26 марта 2020, 10:35
Путин мягко постелил, но кое-кому спать будет жёстко
30 марта 2020, 00:35
"Вся планета дураки, а вы один умный": Жириновский обрушился на "спортсмена" Лукашенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.