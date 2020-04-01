Украинских заробитчан за границу больше не выпустят

Пандемия заставила тех, кто зарабатывал в странах Евросоюза, вернуться домой – таковых по официальной статистике порядка 2 миллионов. Сомнительно, что для них найдётся работа на родине – на Украине тяжелейший экономический кризис, мизерные зарплаты и безработица. Тем не менее, украинские власти приняли решение воспользоваться моментом и больше не выпускать на заработки за рубеж тех, кто вынужден был вернуться. И это не первоапрельская шутка, а инициатива советника президента Олега Устенко.

Вообще-то благодаря заробитчанам украинский бюджет традиционно наполняется примерно на 20-25 процентов. И опустить перед ними пограничный шлагбаум – всё равно, что зарезать курицу, несущую золотые яйца. Понятно, зачем это Зеленскому – и зачем несколько месяцев назад он безуспешно пытался заманить заробитчан на родину, обещая им дешёвые кредиты. На носу перепись населения, давно анонсированная, но так и не начатая – начинать страшновато. Предварительные замеры, проведённые украинским правительством, показали, что количество жителей может резко отличаться от цифр, которыми оперировал кабинет министров, «верстая» бюджет. Судите сами. Официально на Украине всё ещё живут 48 миллионов человек. Замеры кабинета Гончарука показали, что реально живущих в стране всего 37 миллионов. Но это вместе с заробитчанами, а их – порядка 9 миллионов (два – в Европе, пять – в России, и ещё два миллиона разъехались по всему миру). Таким образом, реальная картина представляется такой – на Украине остались практически лишь дети да пенсионеры, а всё трудоспособное население разъехалось в поисках лучшей доли. Для страны это – катастрофа. Именно поэтому в президентской администрации Зеленского решили придержать тех заробитчан, кто уже вернулся. Практически все они приехали из Европы – те, кто работает в России, чуть ли в полном составе отказались возвращаться (из Москвы в Киев вернулись порядка 300 человек).

Как именно Устенко собирается опустить перед заробитчанами европейский шлагбаум, он в своём интервью киевской «Стране» так и не поведал – не иначе, государственная тайна. Зато он отметил, что у правительства имеются механизмы для удержания вернувшихся дома. «Думаю, они никогда больше не уедут за пределы страны», - указал помощник Зеленского. И подчеркнул, что такая ситуация – это надолго, «как минимум, на несколько лет». Интрига в том, чем эти заробитчане, лишённые возможности вернуться в Европу, будут зарабатывать на родине – при эдакой-то безработице и при таких низких зарплатах.