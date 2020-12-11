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Украинских заробитчан призвали бойкотировать Украину

11 декабря 2020, 15:30  •  276 • Украина

Украинские гастарбайтеры, зарабатывающие деньги за рубежом, должны оседать там, а не финансировать коррупцию у себя на родине.

Об этом в своем блоге пишет экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Журавко напомнил, что с нового года украинским «заробитчанам» придется отчислять 18% с дохода за рубежом и еще 1,5% военного сбора. По его подсчетам, в год от семи миллионов гастарбайтеров должно приходить почти 390 миллиардов гривен.

«Получается, государство установило таким образом налог на право жить в Украине! При этом никаких обязательств по трудоустройству, социальному и пенсионному обеспечению этих граждан государство на себя не берет! Это приведет к тому, что граждане Украины очень быстро начнут понимать, что им невыгодно возвращаться в Украину, где их грабят, прямо штрафуя за то, что они осмеливаются приезжать в Украину и находится на ее территории!

За такие деньги, которые они запланировали получить, можно построить хорошие производства, больницы, отремонтировать социальные объекты и инвестировать в другие проекты, которые будут развивать экономику Украины. Мало того, эти деньги могли бы быть направлены и на борьбу с COVID-19! Я уверен, что эти деньги будут разворованы и частично будут пущены на войну, т. е. на пушечное мясо и на борьбу с мнимым «агрессором», – заявил Журавко.

Политик предлагает гастарбайтерам отказаться от выплаты кабальных налогов, оставаясь жить и работать за границей.

«Вот что я на сегодняшний день предлагаю заробитчанам! Не платить эти налоги! Ехать за рубеж, регистрировать карты, оформляться законным способом и платить налоги там. А там на сто процентов будут учтены ваши права: страховки и всякое прочее, для вашей же жизни. А в Украину привозить самый минимум, который вам позволит кормить ваши семьи и хотя бы поддерживать ваше домашнее хозяйство, проплачивая за газ, за электричество, мусор, тепло и другое», – резюмировал политик.

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