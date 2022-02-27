Украинских заключённых амнистируют для участия в боевых действиях

В офисе генпрокурора Украины заявили, что украинские заключённые будут мобилизованы для участия в боевых действиях. Их амнистируют.

Офис украинского генерального прокурора сообщил, что власти страны приняли решение освободить заключённых, которые ранее были военными, чтобы они смогли принять участие в боевых действиях.

Освобождаются военные как из мест лишения свободы, так и из изоляторов. Уточняется, что амнистию получат те, кто "изъявил желание защищать страну во время военного положения", сказал прокурор офиса генпрокурора Украины Андрей Синюк в беседе с телеканалом "Громадське".

Синюк уточнил, что вопрос об освобождении решался на самом высоком уровне.

Речь идёт о большом количестве лиц, которые находятся под стражей и уже отбывают наказание по всей стране, - цитата прокурора.

Напомним, спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Сегодня украинская сторона сорвала очередную договорённость о переговорах. Впрочем, в Гомеле представители России всё ещё ожидают украинских коллег по переговорам, о чём сообщил помощник президента страны Владимир Мединский.