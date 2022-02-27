Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Слава Украине… в составе России": Под Мелитополем отрекаются от банде...
Российские войска уже в Киеве. Готовится арест Зеленского?
Зеленский нашёл "альтернативу" прямым переговорам с Россией
Бои в Николаеве: штурмуют позиции ВСУ, украинцы пытаются удержать город с помощь...
Главная / Политика

Украинских заключённых амнистируют для участия в боевых действиях

27 февраля 2022, 15:20  •  247 • Политика
В офисе генпрокурора Украины заявили, что украинские заключённые будут мобилизованы для участия в боевых действиях. Их амнистируют.
Офис украинского генерального прокурора сообщил, что власти страны приняли решение освободить заключённых, которые ранее были военными, чтобы они смогли принять участие в боевых действиях.
Освобождаются военные как из мест лишения свободы, так и из изоляторов. Уточняется, что амнистию получат те, кто "изъявил желание защищать страну во время военного положения", сказал прокурор офиса генпрокурора Украины Андрей Синюк в беседе с телеканалом "Громадське".
Синюк уточнил, что вопрос об освобождении решался на самом высоком уровне.
Речь идёт о большом количестве лиц, которые находятся под стражей и уже отбывают наказание по всей стране, - цитата прокурора.
Напомним, спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Сегодня украинская сторона сорвала очередную договорённость о переговорах. Впрочем, в Гомеле представители России всё ещё ожидают украинских коллег по переговорам, о чём сообщил помощник президента страны Владимир Мединский.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


247
Источник
Похожие новости
27 февраля 2022, 01:55
"Киев сожгут. Буквально": Запашный по-простому объяснил трусость Зеленского
27 февраля 2022, 01:55
Охранник Порошенко случайно опозорился с автоматом на весь мир. Хватило 14 секунд
27 февраля 2022, 07:45
Мария Шукшина прямо обратилась к Западу по поводу России и ВОЗ: "А то уже поднадоело"
27 февраля 2022, 11:15
Владимир Зеленский вновь отказался от переговоров с Россией
27 февраля 2022, 13:00
Лукашенко рассказал о странностях Зеленского и звонках из Украины: "Стою между вами"
27 февраля 2022, 15:20
"Дёрнется - выкинут из бункера": Лукашенко о Зеленском
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 февраля 2022, 01:55
"Киев сожгут. Буквально": Запашный по-простому объяснил трусость Зеленского
27 февраля 2022, 01:55
Охранник Порошенко случайно опозорился с автоматом на весь мир. Хватило 14 секунд
27 февраля 2022, 07:45
Мария Шукшина прямо обратилась к Западу по поводу России и ВОЗ: "А то уже поднад...
27 февраля 2022, 10:40
Оппозиция требует покарать народ. Но просит себя с ним не ассоциировать
27 февраля 2022, 09:30
Провалы в информационной войне недопустимы!
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 февраля 2022, 03:20
Зеленский бежал с Украины? После заявления Кремля заговорили источники
21 февраля 2022, 01:15
Бородай объяснил, почему Украина не наступает и изматывает Донбасс обстрелами
24 февраля 2022, 11:30
Радикалы начали разбегаться из Украины, власть имитирует зачистку «Правого сектора»
22 февраля 2022, 05:50
Россия начала передел мира. Кто ещё признал республики Донбасса
24 февраля 2022, 20:50
Российские войска уже в Киеве. Готовится арест Зеленского?
26 февраля 2022, 03:10
Италия "отблагодарила" Россию за помощь особо циничными санкциями
22 февраля 2022, 13:25
Олигархи, президенты, политики: Кто прямо сейчас бежит из Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.