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Украинских заключённых амнистируют для участия в боевых действиях
27 февраля 2022, 15:20 • 247 • Политика
В офисе генпрокурора Украины заявили, что украинские заключённые будут мобилизованы для участия в боевых действиях. Их амнистируют.
Офис украинского генерального прокурора сообщил, что власти страны приняли решение освободить заключённых, которые ранее были военными, чтобы они смогли принять участие в боевых действиях.
Освобождаются военные как из мест лишения свободы, так и из изоляторов. Уточняется, что амнистию получат те, кто "изъявил желание защищать страну во время военного положения", сказал прокурор офиса генпрокурора Украины Андрей Синюк в беседе с телеканалом "Громадське".
Синюк уточнил, что вопрос об освобождении решался на самом высоком уровне.
Напомним, спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Сегодня украинская сторона сорвала очередную договорённость о переговорах. Впрочем, в Гомеле представители России всё ещё ожидают украинских коллег по переговорам, о чём сообщил помощник президента страны Владимир Мединский.
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