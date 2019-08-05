Украинских туристов тошнит от российских флагов

Не в первый раз украинцам мозолит глаза российская символика на отдыхе в европейских отелях — и каждый раз туристы из самостийной республики получают от ворот поворот.

В отеле испанского городка Салон что в благословенной Каталонии, украинские отдыхающие заметили российский флаг в отеле и попросили убрать его, дабы не портить себе аппетит во время ужина. Каково же было изумление курортников из «самой свободной страны Восточной Европы», когда им не только отказали в их, как они считали, справедливом требовании, но и на развлекательном вечере у бассейна стали исполнять «русские песни военных лет». Уязвленные в самое сердце самостийные хлопцы решили, что их «травят и оскорбляют» и запросили у туроператора переселение в другой отель, но в итоге были оштрафованы за снятие брони.

Показательно, что в отеле возмутителям спокойствия объяснили, что это позиция не только администрации гостиницы, но и всей Испании.

Ранее похожая ситуация произошла в турецком отеле в Кемере.

А вот на греческом острове Каламос случилось как раз обратное. Когда киевский психолог Наталия Подоляк вместе с детьми тех, кто участвовал в «антитеррористической операции» на Донбасе, вывесила на балконах отеля, где они остановились, флаги запрещенных в России организаций украинских националистов ОУН- УПА, местная администрация по просьбе туристов из России, которые объяснили, что это за флаги и кого они символизируют, убрали все эти полотнища, а директор отеля решил выселить отдыхающих из Украины за такие вызывающие действия.

И в Греции и в Испании украинцы сочли, что их национальное достоинство было унижено. Не понимая, кажется, разницы между государственной символикой одной из крупнейших мировых держав и знаменем националистов, устраивавших резню «иноверцев»...

Позднее же в "испанской" истории стал известен неожиданный "поворот". Как отметил у себя в соцсетях видеоблогер Анатолий Шарий, эту историю "вбросили", дабы надавить на одного из украинских туроператоров, который предлагает более дешевые туры для соотечественников. А на том самом скандальном фото - момент тематического ужина, где постояльцы отеля могут попробовать блюда разных кухонь мира, в том числе и российской.