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Украинских солдат кормят российской картошкой

06 января 2021, 18:30  •  47 • Украина

Украинская армия на 100% использует картофельное пюре производства Российской Федерации, которая «по факту является государством-агрессором».

Об этом в информационном агентстве «Интерфакс-Украина» рассказал директор «Вимал» (частное многопрофильное предприятие, занимающееся растениеводством, овощеводством, производством зерновых, логистикой) Сергей Самоненко во время пресс-конференции «Картофельные краски внутреннего рынка Украины».

По его словам, на Украине из трех существующих линий по производству картофельного пюре прекратили работу все.

«100% этой продукции Украина импортирует из-за рубежа. Этот продукт является стратегически важным для обеспечения потребностей вооруженных сил Украины. Сейчас наша армия использует картофельное пюре производства Российской Федерации», — сообщил Самоненко.

Он обратил внимание, что соседние государства, в частности ЕС, РФ и Беларусь, имеют госпрограммы поддержки отрасли картофелеводства, в рамках которых производителям компенсируют стоимость кредитных процентов, расходов на приобретение техники, орошения, семян, там действуют региональные программы стимулирования развития картофелеводства и строительства перерабатывающих предприятий. Подобной программы нет только на Украине.

Сейчас Украина активно имплементирует стандарты НАТО.

«В случае полного перехода на стандарты НАТО украинские военные будут обязаны использовать для питания исключительно полуфабрикаты из картофеля, самым распространенным среди которых являются картофельные хлопья/пюре. Внутренняя потребность Украины в картофельных хлопьях составляет 6 тыс. т. Именно такого объема достаточно, чтобы удовлетворить суточную норму расходов в 270 г переработанного картофеля на одного военнослужащего», — рассказала исполнительный директор УАИК Оксана Руженкова.

Она добавила, что сейчас Украина полностью импортирует этот продукт из Брянской области РФ, где расположены три крупнейших в Евразии линии по производству картофельного пюре.

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