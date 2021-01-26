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Украинских разведчиков взволновало здоровье Путина

26 января 2021, 17:00  •  115 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
СВРУ размечтались о смене власти в России
Очередные слухи о якобы пошатнувшемся здоровье Владимира Путина не на шутку взволновали Службу внешней разведки Украины. Незалежные спецы озадачены, что подтверждает их новая публикация в "Белой книге".
В своем информационном бюллетене об угрозах национальной безопасности в 2021 году СВРУ рассуждает о смене власти в России из-за "болезни" президента. И неспроста: ведомство называет главными опасностями для Незалежной РФ и ее лидера.
О "страшной" стране-"агрессоре", которая которая собирается захватить "бедную" Украину, упоминается не в первый раз . Не позабыли разведчики и о президенте РФ, отметив, что он чувствует себя еще хуже и собирается передать власть.
Причем смена руководства в России уже началась, утверждает СВРУ. Это происходит из-за "более очевидных проблем со здоровьем В. Путина", передает "Страна" заявления ведомства.
Также в "Белой книге" сказано, что Москва старается постоянно влиять на Киев. Такой позиции в России придерживаются, несмотря на "разрушение своей экономики", вступление в должность главы США Джо Байдена, и "реальную смену власти" в своей стране, отмечают украинские разведчики. Они также не сомневаются в том, что "модель путинизма" сохранится в России и после прихода нового человека на пост главы государства.
Между тем ранее в Европе доказали, что российский лидер находится в прекрасной форме. Британцы восхитились тем, как он нырял в прорубь на Крещение.
Ранее новости о плохом самочувствии Владимира Путина прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это полной чушью. И добавил, что главу государства эти сплетни не беспокоят.

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