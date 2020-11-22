Украинских потребителей электричества "развели" на десятки миллиардов • 355 • Аналитика © РИА Новости / Стрингер Уголовное дело о схеме расчета стоимости угля для украинских тепловых электростанций по формуле "Роттердам+", которое уже 3,5 года расследуется на Украине, отправилось на новый виток. Что, однако, никак не приближает его развязки. В конце октября Высший антикоррупционный суд Украины постановил возобновить расследование этого дела, отменив принятое ранее прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталием Пономаренко решение закрыть его в связи с отсутствием каких-либо убытков от применения этой формулы. Решение выглядело удивительным на фоне содержащихся в материалах уголовного дела оценок о нанесении государству убытков от использования схемы в размере 19 миллиардов и даже 39 миллиардов гривен — в соответствии с выводами разных экспертиз. Весьма показательно, что решение Высшего антикоррупционного суда было принято по жалобе Никопольского завода ферросплавов, за которым стоит Игорь Коломойский. При этом выгодополучателем в схеме с формулой "Роттердам+" был другой украинский олигарх: Ринат Ахметов, контролирующий 75 процентов тепловой генерации Украины. То есть речь идет не о восстановлении справедливости, а именно о войне двух олигархов. Всерьез рассчитывать на привлечение к ответственности виновных во внедрении и использовании этой схемы не приходится. Равно как и на возмещение ущерба бюджету. И уж тем более потребителям, переплатившим за электричество в результате внедрения этой схемы, не стоит рассчитывать на возмещение понесенных ими потерь. Схема формирования цены электроэнергии на основе определения стоимости угля для тепловых электростанций по формуле "Роттердам+" действовала на Украине с марта 2016 года по 1 июля 2019-го, когда страна перешла на новые правила функционирования рынка электроэнергии. В марте 2016 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (далее — Регулятор), утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. В соответствии с ней стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации рассчитывалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердама плюс стоимость его доставки на Украину". Уголь при этом, разумеется, был собственной добычи: либо газовых марок, который и сейчас добывается на подконтрольной Киеву территории, либо антрацит, который тогда добывался в ЛНР/ДНР и спокойно ввозился на Украину. Позже он тоже ввозился, но уже не напрямую, а с использованием обходных схем — из-за принятия решения о разрыве экономических связей с ЛНР/ДНР. Разница в реальной стоимости угля и его стоимости согласно формуле "Роттердам+" была колоссальная. Во время одного из заседаний Высшего антикоррупционного суда зачитали протокол видеозаписи интервью "Радио Свобода" от 2015 года, где тогдашний руководитель Регулятора (кстати, человек Петра Порошенко) Дмитрий Вовк критикует ахметовский ДТЭК за попытку монополизировать рынок и заявляет, что внедрение формулы "Роттердам +" выгодно только ей: "Для того чтобы обслуживать кредиты, они пытаются шантажировать нас, <…> чтобы мы повысили тариф для ТЭС. <…> По нашему мнению, обоснованная стоимость (тонны. — Прим. ред.) угля — 800 гривен. В балансе сейчас рассчитана цена в 1100 гривен, что, по нашему мнению, является достаточным уровнем рентабельности. Они требуют 1500 гривен. Это значит, что они заставляют все население Украины платить за свой кредитный портфель". Однако позднее Ринат Ахметов, похоже, нашел подход и к Вовку, и к его патрону Порошенко: формула "Роттердам+", как уже указывалось, заработала с марта 2016 года. Кстати, в момент, когда формула перестала работать, а Украина перешла на новые правила функционирования рынка электроэнергии, схема оказалась не интересной: стоимость угля на мировых рынках упала, а на Украине, наоборот, в результате "успешных реформ" настолько выросла, что порой превышала роттердамскую, а схема не приносила дохода. Однако вернемся к расследованию уголовного дела. Его открыло Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) через год после начала работы схемы. Дело явилось плодом медийного скандала, который приключился после начала работы схемы и наверняка был инспирирован недовольными потребителями электроэнергии. В том числе наверняка и Игорем Коломойским, значительную часть ферросплавных мощностей которого пришлось останавливать. В расследовании принимали участие 15 детективов бюро и семь прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Но только в августе нынешнего года детективы сообщили о подозрении в отношении шести лиц, в частности и упомянутого выше Дмитрия Вовка. Расследование установило, что Вовк в предварительном сговоре с группой лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, внедривший формулу "Роттердам+". Этим документом они создали условия для искусственного роста цены продажи электроэнергии на оптовом рынке, чем и нанесли государству ущерб. Разумеется, было подтверждено, что уголь на теплоэлектростанции из Роттердама не завозился. Были проведены экспертизы, которые, как уже упоминалось, установили разные, но многомиллиардные размеры ущерба, нанесенного государственному бюджету. И это не считая еще большего ущерба, нанесенного экономическим субъектам и экономике в целом. Но закончилось это расследование, как и все другие антикоррупционные расследования на Украине, ничем. В течение буквально трех недель после предъявления подозрений в деле якобы появилось заключение некой экспертизы Службы безопасности Украины о том, что никакого ущерба бюджету или еще кому-либо использование схемы не нанесло. Это при наличии-то многомиллиардных платежей по искусственно завышенной цене на электричество. Со ссылкой на результаты этой экспертизы, которые никто не видел, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Виталий Пономаренко и принял решение о закрытии дела. В сентябре судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая не нашла оснований в удовлетворении жалобы одного из бывших народных депутатов на постановление, прекратившее дело. Но некоторое время спустя тот же суд, рассматривая жалобу подконтрольного Коломойскому предприятия, вынес противоположное решение. Причем расследование продолжат те же НАБУ и САП. С большой вероятностью можно предсказать, как дело будет развиваться дальше. Война Коломойского и Ахметова вокруг схемы, на которой последний "поднял" десятки миллиардов гривен, а первый немало потерял, продолжится с использованием "прокси-войск" в лице СМИ, а также работников НАБУ, САП и Высшего антикорупционного суда. Ни по факту коррупции, ни по факту нанесенного государственному бюджету ущерба никого не посадят. Ущерб государству возмещен не будет. И тем более он не будет возмещен обычным потребителям. Возможно, со временем война будет прекращена в обмен на какие-то отступные со стороны Ахметова. А так называемые украинские антикоррупционные органы, за которые горой стоят "западные партнеры", продолжат осваивать немалые бюджеты, не выдавая вообще никакого результата. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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