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Украинских политиков, владевших кондитерским бизнесом в РФ, лишат гражданства - законопроект

30 июля 2021, 08:20  •  81 • Украина

В Верховную Раду Украины внесен законопроект 5822-1, предлагающий автоматически лишать украинского гражданства депутатов, вступивших во фракцию или группу, членом которой является лицо, которое владело кондитерским предприятием на территории России в период 2014-2017 годов

Автор инициативы — представитель фракции «Слуга народа» Макс Бужанский, который выступает против национализма и украинизации, что идет вразрез с мэйнстримом президентской партии.

Он предлагает дополнить Закон Украины "О гражданстве Украины" новой статьей 191, в которой предусматривается, что вступление народного депутата в депутатскую фракцию (группу) или пребывание народного депутата в составе депутатской фракции (группы), членом которой является лицо, которое в период 2014-2017 прямо или косвенно владело кондитерским(-и) предприятием(ями) на территории Российской Федерации, является основанием для автоматической утраты гражданства Украины.

«Автоматическая утрата гражданства Украины в случаях, определенных настоящей статьей, предусматривает потерю гражданства Украины без издания соответствующего указа Президента Украины. Датой прекращения гражданства Украины в случаях, предусмотренных настоящей статьей, является дата написания заявления о вступлении в депутатскую фракцию (группы), членом которой является лицо, которое в период 2014-2017 годов прямо или косвенно владела кондитерским(и) предприятием(ями) на территории Российской Федерации», — сказано в проекте закона.

Под его действие подпадают все депутаты, входящие во фракцию Верховной Рады «Европейская солидарность», главой которой является экс-президент Украины Петр Порошенко.

Депутат от фракции Порошенко в Верховной Раде стал одним из инициаторов законопроекта об автоматическом лишении гражданства лиц, «добровольно» получивших российский паспорт.

Вплоть до января 2017 года фабрика Порошенко Roshen функционировала в российском Липецке.

На Украине радикальные националистические группировки обвиняли Порошенко в «бизнесе на крови», заявляя, что деньги, которые отчисляла в российский бюджет его фабрика, Москва якобы использовала для финансирования войны в Донбассе.

Россия неоднократно отмечала, что не является стороной конфликта в Донбассе и выступает наблюдателем во внутриукраинском конфликте наравне с Францией и Германией.

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