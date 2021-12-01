Украинских пограничников обвинили в расстреле мигрантов. Фейк или зрада?

Украинских пограничников обвинили в расстреле арабских мигрантов. Фейк или зрада со сливом "секретной информации"?

В ряде Telegram-каналов появилось сообщение, что в ночь на 29 ноября украинские пограничники расстреляли беженцев. Произошло это якобы в ходе операции "Полесье", в рамках которой Киев стянул дополнительные силы к границе с Белоруссией.

Канал "Кремлёвская прачка" выложил видео, которое опубликовано украинским военным в Facebook. На кадрах, снятых в режиме ночной съёмки, видно, как идёт группа людей, потом один из них падает, а остальные начинают разбегаться в разные стороны. Затем можно заметить человека с предметом, похожим на автомат, который производит вспышки.

Канал "Kur_LIFE (cпецкор Курлаева)" утверждает, что видео появилось благодаря украинскому олигарху Ринату Ахметову, у которого серьёзный конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства на днях заявил, что Ахметов якобы готовит госпереворот на Украине, который должен произойти 1 декабря.

Также выложен скрин с сайта Госпогранслужбы Украины с официальным заявлением, что военнослужащие применили огнестрельное оружие после того, как мигранты незаконно пересекли украинскую границу со стороны Белоруссии и попытались оказать отпор.

Скриншот: Telegram/Kur_LIFE (cпецкор Курлаева)

В настоящий момент такого сообщения нет на сайте ведомства. В Сети объясняют это тем, что украинская служба вовремя удалила компрометирующую её информацию. Впрочем, само ведомство утверждает, что это фейк.

Государственная пограничная служба Украины отмечает, что эта информация не соответствует действительности и фейковая. Никаких обнаружений групп незаконных мигрантов на границе с Республикой Беларусь, в том числе в районе Чернобыльской зоны, не было,

- говорится в сообщении.