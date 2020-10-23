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Украинских националистов опозорили на всю страну: "Нацкорпус" бежал, получив отпор в Одессе - видео
23 октября 2020, 20:45 • 90 • Политика
Националисты из "Нацкорпуса" опозорились на всю Украину, попытавшись напасть на мирную акцию в Одессе. Получив неожиданный отпор, радикалы бежали поджав хвосты.
В Одессе националисты из "Нацкорпуса" напали на агитаторов "Партии Шария", возглавляемой украинским журналистом и блогером Анатолием Шарием, но получили неожиданный отпор и позорно бежали с места происшествия. Видеозапись поместил сам Анатолий Шарий и поделился впечатлениями.
На кадрах видно, как члены "Нацкорпуса" появляются небольшой группой и нападают на агитаторов от партии. Однако внезапно им навстречу выходят сторонники партии и дают решительный отпор. Не ожидавшие такого националисты разбегаются.
Его поддерживает военкор Олег Блохин:
Украинские Telegram-каналы также не остались в стороне и дружно смеются над позорным бегством радикалов, привыкших нападать на тех, кто не может дать отпор. Многие отмечают, что националистов "опустили" на всю страну, показав, кто они есть на самом деле.
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