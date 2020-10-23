Украинских националистов опозорили на всю страну: "Нацкорпус" бежал, получив отпор в Одессе - видео

В Одессе националисты из "Нацкорпуса" напали на агитаторов "Партии Шария", возглавляемой украинским журналистом и блогером Анатолием Шарием, но получили неожиданный отпор и позорно бежали с места происшествия. Видеозапись поместил сам Анатолий Шарий и поделился впечатлениями.

На кадрах видно, как члены "Нацкорпуса" появляются небольшой группой и нападают на агитаторов от партии. Однако внезапно им навстречу выходят сторонники партии и дают решительный отпор. Не ожидавшие такого националисты разбегаются.

"Нацкорпус" умеет бегать, оказывается. Мирные одесситы умеют давать подж... любителям нападать на мирные акции. Привет одесситам", - комментирует Анатолий Шарий на своём Telegram-канале.

Его поддерживает военкор Олег Блохин:

- Красиво бегут... Главное, быстро и синхронно. - Кто? - А вон та группа девочек в купальниках от "Нацкорпуса".

Украинские Telegram-каналы также не остались в стороне и дружно смеются над позорным бегством радикалов, привыкших нападать на тех, кто не может дать отпор. Многие отмечают, что националистов "опустили" на всю страну, показав, кто они есть на самом деле.