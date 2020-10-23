Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Посёлок Орелька в Харьковской области объявил о выходе из состава страны
Беспорядки в Киеве: Националисты обещают – Украина будет в огне
Украинский депутат жёстко осадил жену Порошенко
Украина потеряет ещё несколько областей: Зеленского предостерегли от строительст...
Главная / Политика

Украинских националистов опозорили на всю страну: "Нацкорпус" бежал, получив отпор в Одессе - видео

23 октября 2020, 20:45  •  90 • Политика
Националисты из "Нацкорпуса" опозорились на всю Украину, попытавшись напасть на мирную акцию в Одессе. Получив неожиданный отпор, радикалы бежали поджав хвосты.
В Одессе националисты из "Нацкорпуса" напали на агитаторов "Партии Шария", возглавляемой украинским журналистом и блогером Анатолием Шарием, но получили неожиданный отпор и позорно бежали с места происшествия. Видеозапись поместил сам Анатолий Шарий и поделился впечатлениями.
На кадрах видно, как члены "Нацкорпуса" появляются небольшой группой и нападают на агитаторов от партии. Однако внезапно им навстречу выходят сторонники партии и дают решительный отпор. Не ожидавшие такого националисты разбегаются.
"Нацкорпус" умеет бегать, оказывается. Мирные одесситы умеют давать подж... любителям нападать на мирные акции. Привет одесситам", - комментирует Анатолий Шарий на своём Telegram-канале.
Его поддерживает военкор Олег Блохин:
- Красиво бегут... Главное, быстро и синхронно.
- Кто?
- А вон та группа девочек в купальниках от "Нацкорпуса".
Украинские Telegram-каналы также не остались в стороне и дружно смеются над позорным бегством радикалов, привыкших нападать на тех, кто не может дать отпор. Многие отмечают, что националистов "опустили" на всю страну, показав, кто они есть на самом деле.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



90
Источник
Похожие новости
23 октября 2020, 07:55
Меркель в политической ловушке, в игру вмешались немецкие спецслужбы - депутат Госдумы
23 октября 2020, 01:30
Как МВФ отдаёт Украину на растерзание финансовым мародёрам: Профессор раскрыл всю схему
23 октября 2020, 00:35
Москва вынудит Лукашенко признать Крым российским
23 октября 2020, 15:15
Иностранцы "решили" судьбу Крыма: "Пусть татары правят своей землёй"
23 октября 2020, 06:05
Путин припомнил, как его изображали с клыками: "Меня это не колышет"
23 октября 2020, 17:05
Багдасаров предложил сообразить Союзное государство на четверых: "Момент настал"
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 октября 2020, 07:55
Меркель в политической ловушке, в игру вмешались немецкие спецслужбы - депутат Госдум...
23 октября 2020, 08:50
Битва за Америку началась по-настоящему: бомба от лейтенанта Бобулинского
23 октября 2020, 01:30
Как МВФ отдаёт Украину на растерзание финансовым мародёрам: Профессор раскрыл всю схе...
23 октября 2020, 00:35
Москва вынудит Лукашенко признать Крым российским
23 октября 2020, 01:30
Правда о финансировании НПО Молдовы не понравилась ЕС
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 октября 2020, 12:40
Посёлок Орелька в Харьковской области объявил о выходе из состава страны
20 октября 2020, 02:00
То нелепый "ОХУ-ын", то страшный "Оросорсаг": Почему Россию не хотят называть Россией?
17 октября 2020, 12:30
Пророчество Паисия Святогорца грозит исполнится: "Турция почти вся останется за Россией"
17 октября 2020, 20:45
Кризис-2020 ещё не финал. В Кремле готовят громоотводы: Сделано новое пророчество о России
18 октября 2020, 05:55
Азербайджан показал уничтожение С-300, но скрыл важные детали
17 октября 2020, 07:00
Галкин зло высмеял вопрос о наркотиках Зеленского: вопросы "президента Украины" взорвали Instagram
20 октября 2020, 02:00
"Купите палку Бандеры!": Как на Украине декоммунизировали колбасу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.