Украинских моряков все же вернут? Источник называет сроки. Дело за ФСБ

Адвокат Николай Полозов, представляющий интересы украинских моряков, полагает, что его подзащитных могут отпустить на родину под поручительство уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой. По мнению юриста, это может произойти до октября.

Полозов утверждает, что после телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором обсуждалось и резонансное уголовное дело о нарушении госграницы, условия для освобождения фигурантов из-под стражи были подготовлены.

Сначала российский МИД обратился к украинской стороне с нотой, в которой разъяснялись положения российского уголовно-процессуального права. А к сегодняшнему дню, пишут "Известия" со ссылкой на Полозова, бумаги от Денисовой уже попали в Следственное управление ФСБ. Она лично поручилась, что фигуранты уголовного дела продолжат участвовать в следственных действиях.

Источник издания в российских дипломатических кругах полагает, что Москва готова пойти на такой шаг, но подчёркивает, что уголовное преследование прекращено не будет.

Договорились или нет?

Украинский уполномоченный по правам человека заявила о скором возвращении военных моряков на родину на прошлой неделе, объявив о том, что с российской стороной достигнуты некие договорённости. Она даже призвала готовиться к встрече, которая должна произойти "уже скоро".

Оптимизм украинской коллеги охладила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она объявила, что ни о каких решениях о передаче арестованных пока не известно.

Денисова действительно предложила себя поручителем, уточнила российский омбудсмен. Но следственные органы пока не принимали решения о возвращении арестованных в России за нарушение границы украинских моряков.

После этого Людмиле Денисовой пришлось скорректировать свои слова и признать, что речь действительно идёт о надеждах Киева, а не об обещаниях Москвы.

К слову, в сегодняшнем комментарии Николай Полозов также признаёт, что следователь, ведущий дело о нарушении госграницы, вправе отказаться принимать поручительство украинского уполномоченного. В этом случае моряки останутся под стражей до 17 октября, как решил Лефортовский суд, а их защита будет обжаловать отказ в освобождении под письменные гарантии.

Трампу всё разъяснил лично Путин

Президент России Владимир Путин лично пояснил своему американскому коллеге Дональду Трампу во время их совместной встречи на G20 в Осаке ситуацию с арестованными после провокации в Керченском проливе украинскими моряками.

"Об украинских моряках мы с Трампом говорили", - пояснил во время своей итоговой пресс-конференции в Осаке на G20 президент России Владимир Путин.

Он уточнил, что объяснил главе Белого дома, что происходит сейчас с арестованными после провокации в Керченском проливе тремя судами и их экипажами.

Кроме того, он лично напомнил американскому коллеге и о дальнейшей судьбе задержанных моряков. "Решения пока нет, - пояснил Путин. - Идет судебное разбирательство".

И Вашингтон, и Киев громко заявляли о том, что пока моряков не освободят, встречи между Путиным и Трампом, мол, быть не может.

Тем не менее встреча состоялась. Правда, тема с провокацией в Керченском проливе тоже присутствовала. Именно Трамп спросил Путина об инциденте.

Браслетик как аргумент

Украинский президент Владимир Зеленский тоже решил поучаствовать в судьбе своих сограждан и сделал это с помощью незатейливых украшений.

Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook фотографию с браслетами. На них – имена тех моряков, которые были арестованы за циничную провокацию и вторжение в территориальные воды России. Пользователи соцсетей "растрогались". И тут же принялись шутить на эту тему.

"До слез", - пишут они.

"Я же говорю - колпак с бубенчиками нужен. А то рук на браслетики не хватит, - советует журналист Александр Гришин. - А так - 24 бубенчика. И на каждом имя с фамилией. Не слухають умного человека, дятлы".



Напомним, 24 человека, в числе которых украинские военные моряки и сотрудники СБУ, были арестованы после того, как украинские бронекатера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" вторглись в российские территориальные воды в Керченском проливе и отказались подчиниться требованиям пограничников. Инцидент произошёл 25 ноября 2018 года.