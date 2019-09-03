Украинских моряков осудят заочно, готовится новая схема обмена - источник

Источник рассказал, что в настоящее время процесс обмена заключенными между Россией и Украиной задерживается из-за "возможных юридических проблем". Последние, как отмечается, возникли из-за статуса украинских моряков, которые находятся под следствием.

Сейчас стороны пока что согласовывают новую схему обмена.

"Осужденных после помилования президентами России и Украины можно просто передать друг другу, - цитирует "Ъ" своего собеседника. - А вот статус подследственных стороны все еще продолжают обсуждать".

По новому плану обмена дела украинских моряков, которые были, напомним, задержаны во время провокации в Керченском проливе, не будут передавать Киеву. Оригиналы, как отмечается, останутся у российской стороны. Позже по ним будет вынесено заочно решение суда.

Что это даст: решение по этим делам суд будет выносить уже заочно. В этом случае Киеву не придется формально прекращать уголовное преследование своих граждан, которое он считает незаконным. Москва, в свою очередь, сможет использовать приговор суда в качестве подтверждения законности возбуждения уголовных дел в том случае, если моряки обратятся в Европейский суд по правам человека.