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Украинских моряков осудят заочно, готовится новая схема обмена - источник
03 сентября 2019, 08:24 • 125 • Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле "35 на 35" был отложен из-за дела украинских моряков. Как стало известно из источников, близких к переговорному процессу, в настоящее время предложена новая схема обмена. Также планируется, что украинских моряков осудят заочно.
Источник рассказал, что в настоящее время процесс обмена заключенными между Россией и Украиной задерживается из-за "возможных юридических проблем". Последние, как отмечается, возникли из-за статуса украинских моряков, которые находятся под следствием.
Сейчас стороны пока что согласовывают новую схему обмена.
"Осужденных после помилования президентами России и Украины можно просто передать друг другу, - цитирует "Ъ" своего собеседника. - А вот статус подследственных стороны все еще продолжают обсуждать".
По новому плану обмена дела украинских моряков, которые были, напомним, задержаны во время провокации в Керченском проливе, не будут передавать Киеву. Оригиналы, как отмечается, останутся у российской стороны. Позже по ним будет вынесено заочно решение суда.
Что это даст: решение по этим делам суд будет выносить уже заочно. В этом случае Киеву не придется формально прекращать уголовное преследование своих граждан, которое он считает незаконным. Москва, в свою очередь, сможет использовать приговор суда в качестве подтверждения законности возбуждения уголовных дел в том случае, если моряки обратятся в Европейский суд по правам человека.
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