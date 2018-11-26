Украинских моряков будут судить за нарушение границы

1. Зачем корабли ВМС Украины шли в Азовское море и что они нарушили?

Самое интересное, что в отличие от перехода двухмесячной давности, когда Украина заранее оповестила, что два судна перебазируются в Бердянск, в нынешнем случае никто вообще не объявлял о цели похода. Экипажи кораблей не могли не понимать, что через Керченский пролив просто так их никто не пропустит. Существует определенная процедура, которая действует одинаково как для гражданских судов, так и для военных. Как сообщили в ФСБ, «действует разрешительный порядок движения и стоянки судов, в соответствии с графиком движения и расстановки судов, утвержденным капитаном российского морского порта». Иными словами, помимо необходимого «пропуска» есть еще и очередь. И никаких прерогатив у военных кораблей в этой очереди нет. Уведомление посылается российской стороне за двое суток до предполагаемого прохода. И до минувшего воскресенья и военные и гражданские корабли Украины соблюдали эту процедуру. В этот раз никаких заявок подано не было. Более того, украинские корабли грубо нарушали российскую границу, устраивая карусель в наших территориальных водах.

Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

2. Почему был перекрыт Керченский пролив?

В первую очередь - чтобы избежать инцидентов под мостом. В случае попытки прорыва «без очереди» украинские корабли могли создать опасную ситуацию для судоходства, результатом которой могла бы стать авария или повреждение самого моста.

В конце концов, никто не знал о планах украинцев. Ведь можно было допускать вероятность того, что их катера сверху до низу набиты взрывчаткой. И их цель - диверсия под мостом.

Cхема происшествия с кораблями украинских ВМС в Черном море.Фото: Алексей СТЕФАНОВ

3. Почему пограничники пошли на таран?

Украинский буксир не реагировал на законные требования российских пограничников. Однако при этом вооружения на его борту визуально видно не было. В принципе Россия все равно имела полное право применять оружие, как это делается, к примеру, на Дальнем Востоке во время задержания браконьеров, не желающих сдаваться. Но, учитывая наши непростые межгосударственные отношения, береговая охрана до последнего пыталась избежать сценария со стрельбой. Поэтому, чтобы сбить буксир (а вместе с ним и всю группу) с курса, совершила таран. Известно, что после этого буксир потерял ход. На тот момент задача была выполнена.

4. Почему все-таки было применено оружие?

Несмотря на все предупреждения российских пограничников, украинские катера продолжали опасные маневры в наших территориальных водах. На запросы по рации не отвечали, ведя себя на море по-хамски. Было принято решение задержать нарушителей. Очевидно, на борту российских кораблей был отряд спецназа. Сначала был открыт огонь из 30-мм орудия по ходовой части катеров - стрелять по людям ни у кого в планы не входило. После того, как суда потеряли ход, к ним приблизились российские катера с десантом. При задержании, один из моряков для проформы изобразил сопротивление, которое было быстро подавлено. Сопротивляться с применением крупнокалиберных пулеметов, которые стояли у них на вооружении, украинские моряки не решились.

Украинский буксир не реагировал на законные требования российских пограничников. ФОТО Пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым

5. Зачем летали самолеты?

Чтобы остудить горячие головы. В середине дня два катера из Бердянска на полных парах выдвинулись по Азову к Керченскому проливу - спасать своих побратимов по ту сторону Крымского моста. Конечно, попасть в Черное море они бы не смогли. Но на всякий случай Россия подняла в воздух сначала вертолеты Ка-52, которые прошли на боевом курсе над «спасателями». А затем и штурмовики «Су-25, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений не допустить провокации у моста. На моряков из Бердянска это произвело впечатление. После задержания катеров в Черном море, они предпочли ретироваться в пункт постоянной дислокации.

Штурмовики Су-25 над Крымским мостом.Фото: REUTERS

6. Где сейчас украинские моряки и что с ними будет дальше?

Все задержанные катера доставлены в керченский порт и стоят на приколе на стоянке Погранслужбы ФСБ. Экипаж задержан, находится в Керчи под охраной российского спецназа. Трое украинских моряков доставлены в местную больницу - они получили незначительные ранения мелкими осколками обшивки катера, которые отлетали во время стрельбы по его ходовой части.

По факту нарушения границы было возбуждено уголовное дело, максимальный срок наказания - до шести лет. Поэтому дальше судьбу экипажа будет решать суд. Если, конечно, не будет достигнуто политических договоренностей между Киевом и Москвой. Однако следователи восстановят всю картину - задержанным морякам придется рассказать, кто им отдавал приказ и каковы изначально были планы этой «корабельной группы». Катера нарушителей, по морскому международному праву подлежат конфискации.

Задержанные украинские суда.

7. Какова была реакция Украины?

Очень оперативная и организованная. Такое ощущение, что все заявления - от МИДа до ВМС Украины - были подготовлены заранее и в нужный момент разосланы адресатам: от ЕС до НАТО. Порошенко тут же созвал ночной Совет нацбезопасности, на котором объявил о введении военного положения. На момент подписания номера Верховная Рада этот указ еще не ратифицировала.

8. Чем ответила Россия?

Россия запросила срочный созыв Совета безопасности ООН по пункту повестки дня «Поддержание международного мира и безопасности». Пока он еще не начался.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала происшествие «заранее спланированной и организованной с применением агрессивных действий провокацией».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что планы введения военного положения «попахивают электоральными интригами, а решать какие-то электоральные задачи, размахивая флагом войны, неверно и опасно».

9. Надо ли закрывать пролив для украинских кораблей?

Только в случае невыполнения ими соответствующих процедур уведомления. Закрыть же для Украины Керченский пролив значит грубо нарушить договор о его совместном пользовании Азовского моря, являющегося внутренним морем двух стран. Сделать его международным - мечта Порошенко. Тогда в Бердянск и Мариуполь можно смело приглашать корабли НАТО, которые сегодня могут зайти только по согласованию обеих сторон. Россия, разумеется, такое согласие вряд ли даст.

10. Может ли НАТО чем-то помочь Украине?

Вряд ли натовские эскадры стремглав бросятся в Черное море сопровождать украинские ржавые баржу из Одессы в Бердянск. Однако И США и Великобритания стараются нарастить морскую мощь Украины. Первые продают ей подержанные, а то и вовсе списанные эсминцы, вторые давно обещают увеличить свое военное присутствие как на море, так и в качестве инструкторов.

БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

30 лет назад советские моряки так же таранили американские корабли

Реконструкция событий в Черном море в 1988г..24 года назад советские моряки дали бой военным кораблям США. И вышли из него победителями!Алексей ОВЧИННИКОВ

Один из самых знаменитых таранов наши моряки совершили в 1988 году. Тогда сторожевики Черноморского флота «Беззаветный» и СКР-6 преподали знатный урок двумя кораблям ВМС США, в наглую нарушившим госграницу СССР. После того случая американцы еще долго опасались заходить в Черное море.

Эта история произошла 12 февраля 1988 года. Ракетный крейсер «Йорктаун» и эсминец «Кэйрон» из состава 6-го флота США, несмотря на предупреждения, взяли курс к советским берегам. Все свидетельствовало о том, что они готовы зайти в наши территориальные воды.

Примерно в 10.45 американцы пересекли госграницу СССР, отказываясь признавать факт нарушения. И через 17 минут «Беззаветный» под командованием капитана 2 ранга Владимира Богдашина совершил навал на борт «Йорктауна»: у американца был снесен трап в районе ходового мостика. Второй удар был куда мощнее: «Беззаветный» своим носом запрыгнул на эсминец, а спущенный с правого борта якорь крушил все, что было на его корме: леерные заграждения, капитанский катер, вертолетную площадку, пусковую установку «Гарпун». На «Йорктауне» начался пожар. СКР-6 в этом время ударил левый борт «Кэйрона», разбил ему шлюпку, леера и повредил обшивку борта.

В итоге покалеченные «Йорктаун» и «Кэйрон» изменили курс и вышли в нейтральные воды, а уже оттуда - домой, где побитый крейсер ремонтировался несколько месяцев, капитан «Йорктауна» был снят с должности за допущенный «моральный ущерб престижу американского флота», а сенат на какое-то время заморозил финансирование походов 6-го флота США в Черное море. «Навал Богдашина» же до сих пор изучают в американских военно-морских академиях.

Подготовил Алексей ОВЧИННИКОВ

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