Задержанных за провокацию на пути к Керченскому проливу моряков Военно-морских сил Украины доставят в Москву. Точно известно, что среди них все командиры нарушителей государственной границы России и двое сотрудников Службы безопасности Украины. Это стало известно в пятницу, со слов уполномоченного по правам человека в Республике Крым Людмилы Лубиной.

Как стало известно "КП" моряков разместят в разных камерах СИЗО Лефортово. Общаться с ними будут следователи ФСБ России. После следственных действий, и обвинения по части 3 статьи 322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации", участников провокации отдадут под суд. Статья предполагает наказание до шести лет лишения свободы.

Напомним, 25 ноября украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вторглись в российские территориальные воды, где более 10 часов выполняли опасные маневры, игнорируя законные требования катеров погранслужбы ФСБ. Нарушители были задержаны после предупредительных выстрелов. Суд Симферополя отправил под арест до 25 января 2019 года 12 из 24 задержанных украинских моряков.

То, что вся эта история была подстроена Киевом накануне выборов, ни у кого больше не вызывает сомнений. Сотрудники ФСБ России ранее распространили видеокадры, где участники провокации рассказывают о том, как их готовили, какие задачи им ставили сотрудники Службы безопасности Украины, которые были прикомандированы к каждому экипажу. После того, как на украинских кораблях были обнаружены шпаргалки и карты, которыми они пользовались при совершении преступления, украинские правозащитные организации заявили, что моряков надо освободить, так как они "действовали под давлением".