Украинских морпехов уволили за демарш перед Порошенко

Жертвой повальной декоммунизации на Украине пали не только названия городов, улиц и памятники Ленину. Не так давно Петр Порошенко лишил десантников не только традиционного праздника 2 августа, перенеся его на холодный ноябрь (попробуй покупаться в фонтанах), но и голубых беретов - главного символа крылатой пехоты. Украинская десантура теперь ходит в краповых беретах, в каптерках костеря высокое начальство.

Украинские десантники сменили голубые береты на краповые. ФОТО Міністерство оборони України

А на этой неделе в рамках десоветизации и разрыва любых связей с Россией президент Украины добрался и до морской пехоты. Для начала перенес общую дату профессионального праздника с 27 ноября на 23 мая. Чтоб вы знали, в этот день в 1918 году гетман Павел Скоропадский отдал приказ о начале формирования бригады морской пехоты в составе трех полков. «Это был первый официальный документ о создании морской пехоты независимой Украины», - пояснил Порошенко, прибыв на праздник в Николаев. И ударил по святому, объявив, что отныне украинские морпехи будут носить не черные береты, а головные уборы цвета «морской волны, как штормовое Черное и Азовское море».

Вручение беретов нового цвета украинским морпехам. ФОТО Міністерство оборони України

Мне приходилось видеть штормовой Азов, не дай бог кому-то носить берет его цвета, засмеют. А то, что надели в Николаеве на морпехов 23 мая, скорее напоминает штиль на Мальдивах.

Впрочем, часть военных отказалась от смены головного убора, показательно при Верховном Главнокомандующем встав в строй в традиционных беретах.

- Мы отказались изменять присяге и вошли в парадный строй во время торжеств в своих украинских черных беретах, - пояснили они позже в соцсетях. - Мы против фасадной реформы в армии. Командование не дорожит личным составом. Им все равно, уйдет человек или нет.

И командование откликнулось, уволив всех «бузотеров» в запас . Нет человека - нет проблемы.