Украинских гастролёров по России предложили карать, как жителей Донбасса

Не секрет, что сейчас, несмотря на сложную политическую обстановку между Москвой и Киевом, некоторые украинские артисты продолжают активно гастролировать по России. Известный украинский телеведущий Игорь Кондратюк в интервью "Апострофу" предложил ввести против них жёсткие санкции. В том числе предложил карать, как жителей Донбасса за получение российского паспорта, - лишать гражданства Украины. В качестве альтернативы - вводить гигантские штрафы для гастролирующих по России артистов.

"Нужно было вывести в ноль такое понятие, как гастроли в РФ! - считает журналист. - Гастролирует – плати большие штрафы или теряй гражданство".

Напомним, после того, как президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения гражданства РФ жителями ДНР и ЛНР, в Киеве многие представители истеблишмента заговорили о "карательных мерах". В том числе предлагалось лишать жителей Донбасса украинского гражданства в том случае, если они получат российское.

Кондратюк, продолжая свою мысль о гастролёрах по России, упомянул историю с концертами певицы MARUV. Она, напомним, победила в Национальном отборе на "Евровидение-2019", но отказалась от участия, заявив, что "не бита в политической игре". Кондратюк же считает, что певицу при таких её взглядах и вовсе с самого начала нельзя было допускать к участию в нацотборе.

При этом сам телеведущий настаивает на том, что нужно вообще рвать всяческие связи с Москвой.

"Я, например, за полный разрыв контактов с Россией. За введение визового режима, за общение с Россией через третью страну – желательно через ту, на которую Россия имеет наименьшее влияние, - уверяет журналист. - Иначе – это некая гибридность".