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Украинских чиновников поймали на ковидной "зраде"

10 января 2021, 21:30  •  156 • Политика
Украинских чиновников поймали на ковидной "зраде". Оказалось, что почти все ПЦР-системы, которые используются для диагностики COVID-19, произведены в России.
Об этом в воскресенье заявил глава украинского Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко. Он обвинил во лжи министра здравоохранения Украины Максима Степанова, главного санитарного врача Виктора Ляшко, руководителя предприятия "Медицинские закупки Украины" Арсена Жумадилова и главу комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, которые ранее утверждали, что все ПЦР-тесты - отечественного производства.
На деле 90% ПЦР-систем завозится из России, а свои разработки были созданы при помощи российских комплектующих, рассказал Кравченко. К примеру, тест харьковской компании "Астравир" производится на основе российских компонентов.
Получается, одни иммунобиопрепараты у России закупать можно, а другие нельзя! Максим Степанов, Михаил Радуцкий, Виктор Ляшко, Арсен Жумадилов, прекратите врать украинскому народу! - пишет эксперт в Facebook.
Скриншот:Facebook/Сергій Кравченко
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не станет закупать у России вакцину от коронавируса "Спутник V" или принимать участие в её испытаниях. Позицию главы государства резко раскритиковали медицинские специалисты и один из лидеров оппозиции Виктор Медведчук. Последний даже ездил в Россию, чтобы обсудить возможность открытия на Украине производства "Спутника V".

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