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Украинских чиновников могут уволить за родственников в Крыму. Первыми на очереди – Порошенко и Климкин

19 декабря 2018, 00:39  •  58 • В мире
На Украине придумали новое основание неблагонадёжности для госслужащих. Поводом для увольнения станет наличие родственников с российским гражданством
Автор:
Павленко Дмитрий
Градус русофобской истерии на Украине продолжает повышаться. И если «агенты Кремля» сами не признаются в том, что они — агенты этого самого Кремля, их нужно назначить. Хотя бы ради того, чтобы продемонстрировать электорату успехи в борьбе с «российской агрессией» и оправданность введения военного положения, дающего Петру Алексеевичу Порошенко шанс продлить дни своего пребывания на шоколадном троне.
Однако, как мы уже отметили выше, охота на ведьм (а точнее, на «агентов Кремля») на Украине бьёт рекорды по степени абсурда. Так, в число подозреваемых попали все госслужащие, имеющие среди родственников граждан России. При этом отягчающим обстоятельством является то, если эти самые родственники проживают в Крыму, который, согласно заявлениям Порошенко и всех функционеров нынешней киевской власти, является частью Украины.
Как заявил на днях Порошенко, проверкой госслужащих и сотрудников правоохранительных и следственных органов на наличие родственников-граждан России займётся Служба безопасности Украины (СБУ).
Как только проверка будет завершена, и у меня появятся основания, за мной дело не станет,
— заявил украинский гарант, имея в виду увольнение столь неблагонадёжных госслужащих.
Однако, как говорится в старой русской поговорке, не стоит рыть другому яму, ибо велик риск самому оказаться на дне. В погоне за рейтингом Порошенко умудрился не просто свалиться в яму, но и укусить себя за собственный хвост.
Не секрет, что миллионы украинцев имеют родственников в России. За последние четыре с половиной года Киев сделал всё возможное для того, чтобы родственные связи прервались или были разрушены. Реализации этого служит как официальная пропаганда, стержнем которой является оголтелая русофобия, так и жёсткие административные ограничения, крайне затруднившие въезд российских граждан на Украину. Кроме того, в последнее время регулярно поднимается вопрос о прекращении железнодорожного и автомобильного сообщения между Незалежной и Россией. Теперь же под прессинг рискуют попасть чиновники и госслужащие, родственники которых проживают по ту сторону искусственной украинско-российской границы.

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