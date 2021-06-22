Украинских болельщиков не пустили на стадион из-за Крыма

Украинские болельщики не попали на матч своей национальной сборной против команды из Австрии в Бухаресте. Их не пустили на стадион с жёлто-синим флагом, на котором изображён географический силуэт Крыма и надпись "Крым - это Украина".

Об инциденте рассказал один из пользователей Facebook. Со слов своих друзей он заявил, что к двум болельщикам с флагом подошли несколько человек, которые принялись их фотографировать, а полицейские заявили, что с таким знаменем вход на стадион запрещён. На вопрос, с чем связано такое решение, румыны сказали, что "это политика". Фанаты парировали ответом "это факт", но были вынуждены сдать флаг в камеру хранения.

МИД Украины уже распространил сведения, что ведомство разбирается в инциденте.

Ранее сборная Украины презентовала футболки с силуэтом Крыма и националистическим лозунгом для участия в Евро-2020.

Отметим, что матч сборных Украины и Австрии завершился победой австрийской команды. Подопечные Андрея Шевченко заняли третье место в группе и теперь ждут завершения группового этапа для выхода в плей-офф.