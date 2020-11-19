Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Польше истерика: Денег нет, виноваты русские
Сбежавшая из Крыма поразилась украинским мерам против COVID: "Мощный карант...
"Это не мальчики-скромняги": Российские "скорпионы" разрушил...
Британцы в ярости: Австрийская "пешка" России оказалась не по зубам
Главная / Украина

Украинских безработных проверят на лояльность идеям Майдана

19 ноября 2020, 18:15  •  118 • Украина
В рамках новой программы, одобренной Министерством социальной политики (МСП) Украины, отныне все соискатели работы на всей территории от Ужгорода до Мариуполя обязаны проходить некую «патриотическую квалификацию» в местных структурах власти. По некоторым данным, украинцам, состоящим на учете в отделениях службы занятости, придется доказывать свое согласие с курсом Киева на так называемую «европейскую интеграцию». В противном случае отдельно взятый человек будет внесен в «черные списки», что предусматривает запрет на его работу на родине. Чем чревато нововведение для сотен тысяч украинцев, выяснял корреспондент Федерального агентства новостей.
«Убирайтесь отсюда, работайте в России!». Эту фразу Юрий Тимофеев (имя изменено, — прим. ФАН), военный инженер из Черниговской области, услышал от чиновницы местной «биржи труда». Далее Юрию доходчиво объяснили, что он, потерявший свою должность в результате сокращения кадров, претендовать на новое «доходное место» не может — дескать, не любит Украину. Все потому, что недавно инженер Тимофеев, заполняя анкету для службы занятости, имел неосторожность назвать события на Майдане Независимости в Киеве 2013–2014 годов «государственным переворотом», а последствия этих событий — катастрофическими для всей Украины.
«Мы обнищали, поэтому я и ищу сейчас хотя бы малооплачиваемую работу», — резюмировал инженер в своем пояснении к упомянутому документу. — Если я здесь [на Украине] не нужен, уеду за рубеж».
Своеобразное «указание направления» получила и киевлянка Мария С. В отделении социальной службы шестидесятилетней женщине сначала предложили ответить на вопрос «Когда на Украине победят ценности Объединенной Европы?», а затем заставили выслушать цикл лекций на тему «ОУН-УПА1 (организация запрещена в РФ) как предтечи революции Майдана». «Я им (организаторам акции. — прим. ФАН.) сказала, что лучше буду побираться, чем унижаться процессом восхваления националистов». Марии, бывшей преподавательнице истории, рекомендовали поискать работу за пределами «Незалежной».
«Мониторинг действий украинцев, желающих получить работу в условиях практически полного коллапса экономики, ведется уже давно, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей киевский юрист Владимир Боровой. — Ранее соответствующие резюме рассматривали исключительно работодатели. Сегодня же потенциальный соискатель окажется, если так можно выразиться, под «государственным микроскопом»: будут исследованы его страницы в социальных сетях, опрошены его друзья и родственники и, наконец, характеристику ему станут давать соседи. Это ли не бред?».
Не бред, заявляют официальные органы. На основе полной конфиденциальности высокопоставленный Минсоцполитики Украины заявил корреспонденту ФАН буквально следующее:
«Мы не намерены платить деньги тем безработным гражданам, кому не нравится нынешняя украинская власть и героическое прошлое нашей страны. Если кому-то сложно вспомнить хотя бы пару строчек гимна или прослушать лекцию о героях на собраниях «биржи труда» — пусть ищут счастья за воротами нашей структуры».
На вопрос, каким образом пение украинского гимна и присутствие на «патриотических лекциях» помогут упомянутым безработным трудоустроиться, чиновник не ответил.
Ответ смогли дать независимые эксперты.
«Соответствующая программа, одобренная официальным Киевом, носит рекомендательный характер: отвечая на вопросы анкеты, соискатель не должен опасаться за свое будущее, поскольку Украина по международному законодательству является демократическим государством, — говорит психолог Нина Мальцева. — Но, с другой стороны государственные структуры, представленные «патриотами», оставляют за собой право отказать человеку в работе только на том основании, что он, например, не поддерживает «идеи Майдана». Таким образом, число украинцев, отчаявшихся найти элементарные средства к существованию в этом «демократическом государстве», будет расти в геометрической прогрессии».
1 Организация запрещена на территории РФ.
Автор: Леонид Андросов

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



118
Источник
Похожие новости
19 ноября 2020, 10:00
США уже отобрали «переселенцев» с Донбасса, которые будут «сопротивляться российской агрессии»
18 ноября 2020, 23:55
Украинцы давно бы расстреляли белорусских силовиков, потому что мы свободные люди, — Гордон
19 ноября 2020, 15:30
Украинские судьи научат пенсионеров, как родину любить
18 ноября 2020, 18:25
Исторический бред от украинского Института национальной памяти
19 ноября 2020, 12:45
От края до края – Чёрное море и Каспий не разъединяют, а соединяют
18 ноября 2020, 18:25
Прогресс – штука тонкая…
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 ноября 2020, 03:35
Американские демократы уже готовы напасть на Россию. Первые удары нанесены
19 ноября 2020, 01:45
Украине грозит "мясорубка" уже в следующем году - эксперт
19 ноября 2020, 07:15
Американцам раскрыли жуткую правду о "ковидной яме": "Ещё ни один паци...
19 ноября 2020, 03:35
"Вылечат в киевском дурдоме": Баранец поставил диагноз Украине, размечтавше...
19 ноября 2020, 01:45
Такого не было даже в 1990-е: В Туркмении с вечера занимают очередь, чтобы купить еды
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 ноября 2020, 20:15
Путин ещё весной предотвратил попытку госпереворота в России вместе с Шойгу - Хазин
18 ноября 2020, 02:50
В Польше истерика: Денег нет, виноваты русские
15 ноября 2020, 16:10
Обезглавить Крым помогут турецкие беспилотники, а Киев добьёт русских: План оценил военкор
16 ноября 2020, 20:35
Украине сделали заманчивое предложение по Крыму
14 ноября 2020, 02:35
"Будет второй срок": Трамп отказался покидать Белый дом
18 ноября 2020, 09:15
Выпады в сторону России влетят в копеечку украинским чиновникам и олигархам
16 ноября 2020, 22:25
"Это не мальчики-скромняги": Российские "скорпионы" разрушили планы провокаторов в Карабахе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.