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Украинских безработных проверят на лояльность идеям Майдана
19 ноября 2020, 18:15 • 118 • Украина
В рамках новой программы, одобренной Министерством социальной политики (МСП) Украины, отныне все соискатели работы на всей территории от Ужгорода до Мариуполя обязаны проходить некую «патриотическую квалификацию» в местных структурах власти. По некоторым данным, украинцам, состоящим на учете в отделениях службы занятости, придется доказывать свое согласие с курсом Киева на так называемую «европейскую интеграцию». В противном случае отдельно взятый человек будет внесен в «черные списки», что предусматривает запрет на его работу на родине. Чем чревато нововведение для сотен тысяч украинцев, выяснял корреспондент Федерального агентства новостей.
«Убирайтесь отсюда, работайте в России!». Эту фразу Юрий Тимофеев (имя изменено, — прим. ФАН), военный инженер из Черниговской области, услышал от чиновницы местной «биржи труда». Далее Юрию доходчиво объяснили, что он, потерявший свою должность в результате сокращения кадров, претендовать на новое «доходное место» не может — дескать, не любит Украину. Все потому, что недавно инженер Тимофеев, заполняя анкету для службы занятости, имел неосторожность назвать события на Майдане Независимости в Киеве 2013–2014 годов «государственным переворотом», а последствия этих событий — катастрофическими для всей Украины.
Своеобразное «указание направления» получила и киевлянка Мария С. В отделении социальной службы шестидесятилетней женщине сначала предложили ответить на вопрос «Когда на Украине победят ценности Объединенной Европы?», а затем заставили выслушать цикл лекций на тему «ОУН-УПА1 (организация запрещена в РФ) как предтечи революции Майдана». «Я им (организаторам акции. — прим. ФАН.) сказала, что лучше буду побираться, чем унижаться процессом восхваления националистов». Марии, бывшей преподавательнице истории, рекомендовали поискать работу за пределами «Незалежной».
Не бред, заявляют официальные органы. На основе полной конфиденциальности высокопоставленный Минсоцполитики Украины заявил корреспонденту ФАН буквально следующее:
На вопрос, каким образом пение украинского гимна и присутствие на «патриотических лекциях» помогут упомянутым безработным трудоустроиться, чиновник не ответил.
Ответ смогли дать независимые эксперты.
1 Организация запрещена на территории РФ.
Автор: Леонид Андросов
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