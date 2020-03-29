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Украинские зрители хотят слышать русскую речь с экранов телевизоров

29 марта 2020, 12:35  •  129 • Украина


Украинская телеведущая Диана Панченко заявила, что украинский телезритель хочет слышать русскую речь с ТВ-экранов.

«Зритель очень часто хочет слышать русскую речь, русскоязычных спикеров лучше смотрят», – рассказала Панченко.

Она уточнила, что не является сторонницей государственного статуса русского языка.

«Это не означает, что нужно подвергать сомнению статус государственного украинского языка. Но для чего навязывать телевидению квоты в 90%, к которым мы идем? Зачем нам, журналистам, не давать проводить эфиры на том языке, на котором хотят наши зрители воспринимать этот самый контент?» – сказала Панченко.

Она напомнила, что до выборов президент Украины Владимир Зеленский старался понравиться как Западу, так и Востоку, говоря, что закон о языке нужно пересмотреть, однако в итоге ужесточил нормы.

Также Панченко вспомнила о цензуре времен Петра Порошенко.

«К нам (при Порошенко) приходили предупреждения, нас пытались прессовать за то, что мы не перебиваем гостей в эфире, когда они, например, произносят словосочетание «тарифный геноцид. И это тоже ответственность, я ставлю под угрозу не только себя, но и своих коллег. Это ужасно», - заявила телеведущая.

По словам журналистки, после ухода Порошенко цензоры дали послабления.

«Были очень странные инициативы по цензуре, но, мне кажется, власть все же решила от них отказаться, хотя, наверное, была не прочь (их ввести), потому как соблазн очень велик: монобольшинство, монофракция, абсолютная власть, делай, что хочешь», – сказала Панченко.

Она отметила, что «здравый смысл победил», но при этом некая цензура все равно осталась.

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