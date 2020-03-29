Украинские зрители хотят слышать русскую речь с экранов телевизоров

Украинская телеведущая Диана Панченко заявила, что украинский телезритель хочет слышать русскую речь с ТВ-экранов., – рассказала Панченко.Она уточнила, что не является сторонницей государственного статуса русского языка.«Это не означает, что нужно подвергать сомнению статус государственного украинского языка. Но для чего навязывать телевидению квоты в 90%, к которым мы идем? Зачем нам, журналистам, не давать проводить эфиры на том языке, на котором хотят наши зрители воспринимать этот самый контент?» – сказала Панченко.Она напомнила, что до выборов президент Украины Владимир Зеленский старался понравиться как Западу, так и Востоку, говоря, что закон о языке нужно пересмотреть, однако в итоге ужесточил нормы.Также Панченко вспомнила о цензуре времен Петра Порошенко., - заявила телеведущая.По словам журналистки, после ухода Порошенко цензоры дали послабления., – сказала Панченко.Она отметила, что «здравый смысл победил», но при этом некая цензура все равно осталась.