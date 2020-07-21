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Украинские журналисты предсказали России новую Гражданскую войну

21 июля 2020, 18:00  •  111 • Политика
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Сотрудники зарубежных СМИ обнаружили в нашей стране зачатки майдана
Кажется, в Незалежной устали пугать украинцев скорым нападением России на Херсонскую область в ходе осенних учений и резко поменяли воинственную риторику на фантазии о революционной ситуации в РФ, гражданской войне, смещении с поста президента Владимира Путина. Судя по всему, местные СМИ получили новые установки.
Напомним, за последние пару недель на разных властных уровнях из Киева звучали страшилки о том, что вот-вот, но "точно" нынешней осенью во время маневров "Кавказ 2020" российская армия атакует юг Украины, чтобы разблокировать Северо-Крымский канал и дать воду на полуостров. Власти соборной и их западные союзники постоянно вещали об усилении ВС РФ то на полуострове, то у границ Незалежной на нашем южном направлении.
А теперь, оказывается, ничего у Москвы сегодня не получится, поскольку не хватит сил и средств. Об этом пишет полковник запаса Олег Жданов в украинском издании "Главред", ссылаясь на информацию отечественной разведки, которая констатирует, что Россия не накапливает вооруженные силы у рубежей Украины. Отсюда автор сделал вывод – у Путина недостаточно людских ресурсов для ведения боевых действий, а те, что есть, нужны для предотвращения российского майдана.
Революционную ситуацию пан Жданов увидел в виде несанкционированных митингов в защиту экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации серии убийств.
"Из-за ситуации в Хабаровске Путин оказался в позиции классического цугцванга. Ведь если он разгонит митингующих, он рискует спровоцировать гражданскую войну, а если нет, его могут свергнуть в Кремле, посчитав, что вождь ослабил хватку", – пишет украинец.
По его словам, в случае вторжения на Украину, российской армии необходимо будет восстанавливать боевые потери личного состава, а людей-то у Москвы и нет. Даже Росгвардия, считает он, не укомплектована в полном объеме.
Как отмечает "ЦарьГрад", украинские СМИ не только неоднократно предсказывали якобы захват Россией части Незалежной, но и регулярно прогнозируют у нас майдан. Ни одно из этих предсказаний так и не сбылось.

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