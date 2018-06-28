Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Незваные гости у границ России и Беларуси
Работать с этой женщиной? Увольте!
Пенс заявил, что Путин и Трамп обсудят экономические связи, Украину и Сирию
Егор Холмогоров: Над тем, что Россия украла у Украины название страны, можно хох...
Главная / Украина

Украинские журналисты оскорбили корреспондента РИА Новости на мероприятии в Дании

28 июня 2018, 12:54  •  156 • Украина
Украинские журналисты оскорбили корреспондента РИА Новости Людмилу Божко во время пресс-конференции с участием премьер-министра страны Владимира Гройсмана.
 
© Reuters
 

По словам Божко, инцидент произошёл после того, как она подошла к украинским коллегам с просьбой перевести слова премьера, который в ходе пресс-конференции говорил на украинском языке.

«Что-то я успела записать с ходу, а что-то упустила, как мне показалось. Поэтому после пресс-конференции я подошла к группе украинских журналистов, которые говорили по-русски, и попросила их точно перевести слова украинского премьера с украинского на русский», — рассказала Божко.

Через некоторое время, как уточняет корреспондент, к ней подошли ещё несколько украинских журналистов и начали оскорблять её.

«Да, конкретно ты — убийца, пропагандист», — цитирует Божко украинских коллег.

По их мнению, российские журналисты, в частности Божко, виноваты в том, что происходит на Украине.

После инцидента к российской журналистке подошёл коллега с Украины, который пытался помочь ей с переводом, и извинился за произошедшее.

«Мы все люди и должны вести себя по-человечески», — сказал он.

26 июня власти Украины отказали во въезде на свою территорию корреспонденту RT, гражданке Великобритании Поле Слиер и российскому телеведущему Евгению Примакову. 

Они планировали принять участие в конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве. 

Позднее в беседе с ФАН Примаков прокомментировал произошедшее.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

156
Источник
Похожие новости
28 июня 2018, 12:54
СМИ: Посол Швейцарии на Украине попал в ДТП под Львовом
27 июня 2018, 20:39
Аксёнов прокомментировал учения Украины возле границы с Крымом
28 июня 2018, 09:39
В Раде назвали способ заставить Россию «считаться» с интересами Украины

28 июня 2018, 12:54
Порошенко назвал Конституцию Украины одной из самых демократичных в мире
28 июня 2018, 12:54
В Крыму сравнили военные учения Украины с игрой в оловянных солдатиков
27 июня 2018, 20:39
Салливан заявил, что Трамп поднимет украинский вопрос на саммите НАТО
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
22 июня 2018, 14:09
Как начиналась война: Минобороны рассекретило архивы
22 июня 2018, 13:54
Советник Порошенко прокомментировал приговор «Народного трибунала» в Донбассе
23 июня 2018, 21:12
Порошенко не открывал дорожный знак
23 июня 2018, 19:24
Почему Путин НЕ ОТМЕНИТ повышение пенсионного возраста
23 июня 2018, 19:24
Асад окружил американскую базу в Сирии
23 июня 2018, 22:24
На границе Украины с Крымом образовались очереди из автомобилей
22 июня 2018, 07:39
Русской стае нужен альфа-самец! Иностранные СМИ о России и ЧМ-2018
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.