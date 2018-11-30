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Украинские женщины — американскому телеканалу: «Нам не нужен Порошенко. Нам нужен хороший президент. Путин»

30 ноября 2018, 19:24  •  332 • В России

После провокации с попыткой прорыва трёх украинских военных кораблей в Керченский пролив и их задержания ФСБ России, президент Пётр Порошенко ввёл в 10 областях своей страны военное положение. А в Мариуполе (куда из Чёрного моря первоначально пыталась прорваться эта эскадра) высадился десант журналистов американского телеканала CNN. Но их сюжет о ситуации получатся неожиданный.

Украинские женщины американскому телеканалу: Нам не нужен Порошенко. Нам нужен хороший президент. Путин .

Начинается ролик с беседы с «пресс-секретарём ВМСУ (Военно-морского флота Украины)» по имени Максим Носенко:

— Начальство распорядилось прекратить наши перемещения и патрулирования (в море), — говорит тот по-английски, правда, с ужасающим акцентом. — И прямо сейчас у нас уровень готовности… (насколько высокий «уровень» и к чему конкретно готовятся стоящие на приколе украинские морские волки, остаётся неясным — здесь слова резко прерываются, видимо, чтобы военных тайн на весь мир не разболтать).

Монтажный переход — военнослужащий на палубе украинского бронекатера, что характерно, в маске. Прячет лицо, как и подобает настоящему «герою АТО». И снова откровения пресс-секретаря Носенко:

— Российская береговая охрана берёт под контроль наши гражданские суда, прямо сейчас больше 20 из них стоят (у Керченского пролива), ожидая проверки документов, — жалуется он. То, что ранее Украина по-пиратски захватила наши гражданские суда «Норд» и «Механик Погодин» вместе с экипажами, спикер ВМСУ и американцы, разумеется, не упоминают.

Следующий эпизод — журналисты в Мариуполе.

— Мариупольский порт практически мёртв, даже и до нынешнего обострения сюда прибывало всё меньше и меньше кораблей из-за войны… Этот город почти постоянно живёт в страхе «российского вторжения», — патетически рассказывает корреспондент Ник Патон Уолш.

Далее по законам жанра нужен «глас народа» — и мистер Уолш опрашивает на камеру колоритных женщин-работниц в промзоне. Те понуро бредут на обеденный перерыв. «Некоторые из них солидарны с Россией», — комментирует журналист; правда, что говорят женщины на самом деле, не ясно — оригинальный звук в этот момент полностью глушится. Мы слышим лишь перевод на английский; насколько он адекватен — судить сложно. Но даже те реплики, которые прошли в эфир, — просто огонь:

— Если бы у нас был нормальный президент, разве женщинам пришлось бы заниматься такой (тяжёлой) работой? — сообщает одна. (Тут надо пояснить, что любое «нарушение прав женщин» — это по американским понятиям страшное преступление, почти все их СМИ и многие политики прямо-таки сдвинуты на феминизме).

— У меня родственники в России. Мы русские. Я этот конфликт не понимаю, — говорит вторая молодая женщина.

— У меня много русских друзей, мы о них беспокоимся, как и они о нас, — поддерживает третья.

Другие реплики девушек не менее мощные:

— Трамп? Я не знаю, зачем он поддерживает Порошенко.

— «Нам нужен другой, хороший президент. Путин». И это имя окрыляет их улыбками, — подводит итог корреспондент.

Вот такой сюжет. То ли, как сломанные часы раз в день, американский телеканал показал правду, — то ли в США приняли решение окончательно списать со счетов нынешнюю киевскую власть, которой и посылают такие прозрачные намёки.

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