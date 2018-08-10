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Украинские железные дороги объявили о готовности прекратить сообщение с Россией

10 августа 2018, 12:39  •  100 • Украина

КИЕВ, 10 августа. /ТАСС/. Компания "Укрзализныця" ("Укржелдорога") готова выполнить распоряжение правительства страны, если таковое поступит, и прекратить сообщение с Россией. Об этом в пятницу пишет украинское издание "Сегодня".

"В "Укрзализныце" готовы выполнять любое решение сверху", - прокомментировали в компании заявление министра инфраструктуры Владимира Омеляна о возможном прекращении железнодорожного сообщения между Украиной и Россией. В начале этой недели он объявил, что правительство по-прежнему рассматривает такой вариант. Кроме того, Омелян рассчитывает, что примеру железнодорожников последуют и владельцы автобусных предприятий.

В то же время, комментируя слова Омеляна, в министерстве экономического развития и торговли Украины заявили, что "не рассматривают прекращение пассажирского сообщения с Россией в качестве инструмента экономического воздействия или в качестве составляющей мер по противодействию транзитной агрессии РФ".

По данным "Укрзализныци", по сравнению с 2013 годом уровень пассажирских перевозок упал в пять раз. "В 2017 году компания перевезла 0,9 млн украинцев в РФ. По сравнению с 2013 годом - это в пять раз меньше. И тенденция к уменьшению пассажиропотока сохраняется. Так, за семь месяцев этого года в Россию поездами отправились 454,1 тыс. украинцев - это на 16,4% меньше аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении компании.

Вместе с тем, по данным Госстата Украины, число украинцев, которые выезжают в Россию, за последний год увеличилось. В 2016 году в РФ побывали 3,8 млн украинцев, а в 2017 году - 4,3 млн. При этом в 2013 году Россию посетило более 10 млн украинцев.

Между Украиной и Россией в настоящий момент курсирует 13 пар поездов. Восемь из них - формирования "Укрзализныци", три - Молдавской железной дороги, по одному - Российской и Азербайджанской.

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