Украинские ВВС заранее испугались военных самолетов России

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ВВС Украины обвинили Россию в провокационных действиях.

Военно-воздушные силы Украины обвинили Россию в провокационных действиях у границ страны. Подробности сообщает украинское издание УНИАН со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.

По словам украинских военных, в четверг, 22 марта, ВВС Украины второй раз за месяц зафиксировали "провокационные действия" военных самолетов России. Так называемая провокация выразилась в том, что российские истребители и бомбардировщики пролетели вдоль восточной и южной границ Украины.

Также отважные украинские военные пожаловались на учения группы российских дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22. Утверждается, что они осуществляют отработку ударов по условному противнику у полуострова Крым, а также в Азовском и Черном морях.

"22 марта силами и средствами Воздушных сил ВС Украины уже второй раз за месяц зафиксированы провокационные действия со стороны воздушной компоненты ВКС РФ", - цитирует УНИАН заявление командования Воздушных сил ВСУ.