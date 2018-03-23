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Украинские ВВС заранее испугались военных самолетов России
23 марта 2018, 03:54 • 77 • Политика
ВВС Украины обвинили Россию в провокационных действиях.
Военно-воздушные силы Украины обвинили Россию в провокационных действиях у границ страны. Подробности сообщает украинское издание УНИАН со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.
По словам украинских военных, в четверг, 22 марта, ВВС Украины второй раз за месяц зафиксировали "провокационные действия" военных самолетов России. Так называемая провокация выразилась в том, что российские истребители и бомбардировщики пролетели вдоль восточной и южной границ Украины.
Также отважные украинские военные пожаловались на учения группы российских дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22. Утверждается, что они осуществляют отработку ударов по условному противнику у полуострова Крым, а также в Азовском и Черном морях.
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