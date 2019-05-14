Украинские враги Трампа угодили в политический «котёл»

Автор:

Павленко Дмитрий

Молодой и амбициозный политик, зарекомендовавший себя в качестве грантоеда американских некоммерческих организаций, стал одной из причин, по которым адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил свой визит на Украину и встречу с Зеленским. В интервью Fox News юрист заявил, что в окружении Зеленского присутствуют явные враги его клиента. В их числе он назвал Сергея Лещенко:

Он уже был признан виновным в отношении наших выборов 2016 года. При этих обстоятельствах встреча была бы малоэффективной и могла оказаться в руках тех, кто захотел бы исказить её суть.

Сам Лещенко считает крайним в демарше Джулиани генерального прокурора Украины Юрия Луценко. По версии нардепа, тот якобы врал, что дело «Буризмы» закрыли из-за Байдена, а это сделал сам Луценко; врал, что чёрная бухгалтерия Манафорта сфальсифицирована, а проведённые экспертизы утверждают обратное; врал, что Лещенко и руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины Сытника осудили за вмешательство в американские выборы, а это на самом деле был административный суд по иску Розенблата, и решение ещё не вступило в законную силу.

Депутат Верховной рады Сергей Лещенко. Фото: www.globallookpress.com

«Он [Луценко] бросил Украину, как полено в горящий костёр войны между республиканцами и демократами», — заявил Лещенко в ходе своего брифинга.

Нардеп добавил, что Луценко таким образом через Джулиани пытается избежать своей неминуемой отставки, которую уже анонсировал Зеленский.

По словам Лещенко, Луценко якобы «продал» Джулиани придуманную им историю о том, как бывшие вице-президент США Джозеф Байден и госсекретарь Джон Керри получали взятки от бывшего министра времён Януковича и владельца газодобывающей компании «Буризма» Николая Злочевского взятки взамен его неприкосновенности на Украине. И во время последней своей поездки в Киев Байден якобы требовал от Порошенко гарантий, что никто не будет расследовать деятельность «Буризмы», обещая в ответ помочь в налаживании контактов с новой администрацией Трампа.

Этот компромат на Байдена всплыл в связи с проводящимся в США расследованием вмешательства Украины в американские президентские выборы 2016 года на стороне Хиллари Клинтон. Отметим, что Байден уже заявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2020 года от Демократической партии. Таким образом, Трамп уже сейчас пытается нанести удар по своему возможному конкуренту. И разменной монетой в этой американской внутриполитической схватке оказалась Украина, политики которой в стремлении засвидетельствовать свою абсолютную лояльность тогдашней американской верхушке сначала приняли активное участие в дискредитации Трампа и членов его команды, а теперь получают сполна «ответку».

Украине аукнулось дело Манафорта

Напомним, что незадолго до инаугурации Трампа в январе 2017 года американское издание Politico опубликовало большой материал под названием «Украина пыталась не допустить избрания Трампа», где были подробно проанализированы действия Киева по дискредитации кандидата-республиканца через главу его избирательного штаба Пола Манафорта.

Так, украинский нардеп от правящего «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко в августе 2016 года обвинил Манафорта в получении более чем 12 миллионов долларов (незадекларированных в США) за лоббирование интересов «Партии регионов» и экс-президента Украины Виктора Януковича. Эту информацию подтвердил директор НАБУ Артём Сытник, заявивший, что имя Манафорта фигурирует в так называемой теневой бухгалтерии «Партии регионов». Это стало причиной скандала в разгар избирательной кампании и досрочной отставки Манафорта. В августе 2018 года бывший советник Трампа был приговорён к 3 годам и 11 месяцам тюрьмы по обвинению в налоговом и банковском мошенничестве. В марте 2019 года на повторных слушаниях тюремный срок Манафорту был увеличен ещё на 3,5 года.

Фото: www.globallookpress.com

Примечательно, что свои действия в отношении Манафорта Лещенко тогда открыто объяснял тем, что Дональд Трамп — «пророссийский кандидат, который может нарушить геополитический баланс в мире».

В свою очередь Окружной административный суд Киева в декабре 2018 года удовлетворил иск народного депутата Украины Бориса Розенблата по признанию незаконными действий Лещенко и Сытника относительно распространения информации о Манафорте, которое нанесло ущерб интересам Украины. Лещенко подал апелляцию на это решение в суд вышестоящей инстанции и обвинил в давлении на суд Администрацию президента Порошенко, которая, дескать, таким образом пыталась заслужить дополнительную лояльность со стороны администрации Трампа перед президентскими выборами на Украине.

Последний шанс для Луценко

Однако попытки Порошенко и генпрокурора Луценко таким образом оправдаться перед Трампом за поддержку Клинтон в 2016 году и остаться у власти оказались бесплодными. В Вашингтоне сделали ставку на оппонента доживающего последние дни на Банковой президента-олигарха. И теперь администрация Трампа закономерно собирается исключить из числа аппарата управления своей украинской колонией тех марионеток, которые в своей лояльности прежней администрации Обамы перешли все возможные границы не только субординации, но и элементарного приличия.

Те же представители уходящей команды Порошенко, которым уже, по большому счёту, нечего терять, пытаются зацепиться за последнюю соломинку, услужливо помогая команде Трампа выявлять наиболее активных его врагов в стане нового президента Зеленского. И пока на этом поприще активнее всех действует генпрокурор Луценко. Ещё перед первым туром президентских выборов в Незалежной он подставил теперь уже бывшую посланницу США в Киеве Мари Йованович, заявив о якобы переданном ему с её стороны ещё в августе 2016 года списке неприкасаемых для украинского правосудия лиц, которых определила администрация Обамы.

Позднее бывший командир нацбата «Айдар», депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал предполагаемый список из 13 фамилий. В их числе оказались нардепы Сергей Лещенко, Мустафа Найем, Сергей Пашинский, экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, главный фигурант скандала о коррупции в «Укроборонпроме» Олег Гладковский-Свинарчук и ряд других небезызвестных лиц.

Политический «котёл» для украинских недоброжелателей Трампа

Как отметил в интервью украинскому порталу «Обозреватель» адвокат Ростислав Кравец, украинскому депутату Сергею Лещенко может грозить в США уголовное преследование по делу о вмешательстве в американские выборы. Также он отметил, что команде нового президента Украины придётся дистанцироваться от Лещенко, в противном случае у неё могут быть проблемы с администрацией Трампа.

Однако не стоит вешать всех собак на несчастного Лещенко. В украинской правящей верхушке слишком много тех, кто в 2016 году активно поддерживал Клинтон, опускаясь до резких выпадов и оскорблений в сторону её оппонента. Правда, в ночь на 9 ноября 2016 года, когда окончательно стала известна фамилия нового президента США, они старательно подчистили свои социальные сети. Однако дотошные пользователи успели всё сохранить.

Так, глава МВД Украины Арсен Аваков 31 июля 2016 года в своём Facebook назвал Трампа «опасным маргиналом», потакающим Путину.

Скриншот Facebook.com

В ходе последней президентской кампании на Украине Аваков активно играл на стороне сначала Юлии Тимошенко, а затем Владимира Зеленского — в обмен на сохранение за собой поста министра внутренних дел с соответствующим силовым ресурсом. По некоторым данным, соответствующие договорённости были достигнуты между Аваковым и олигархом Игорем Коломойским. Но последнее слово здесь всё равно останется за «вашингтонским обкомом». Судя по частым визитам украинского министра в США, он обладает там определённым лобби. Насколько же это лобби имеет влияние на администрацию Трампа, мы узнаем в зависимости от того, затронут ли Авакова и его ведомство кадровые перестановки после инаугурации Зеленского.

А пока продолжим занятные поиски врагов Трампа в украинской политической верхушке:

Так, нардеп Антон Геращенко на протяжении лета-осени 2016 года выдал несколько обличительных тирад, угрожая внести Трампа в списки сайта «Миротворец». А в записи от 11 октября 2016 года Геращенко объявил, что Клинтон «с лёгкой улыбкой и искромётным юмором уничтожила остатки надежд Трампа на победу в президентской гонке», добавив при этом, что голосовал бы за Хиллари.

Скриншот Facebook.com

Бывший премьер-министр Украины, протеже демократки-неоконсерваторши Виктории Нуланд и фигурант списка Йованович Арсений Яценюк обвинял Трампа в том, что он «бросает вызов ценностям свободного мира, цивилизованному порядку и международному праву» и «переступает через этические и цивилизационные принципы».

Скриншот Facebook.com

Но дальше всех в оскорблениях тогда ещё кандидата в президенты США зашёл бывший постпред Украины при ООН Юрий Сергеев. В своём Twitter отставной дипломат назвал Трампа «слетевшим с катушек клоуном», представляющим для США «большую опасность, чем терроризм». Правда, после того как Трамп выиграл выборы, Сергеев стыдливо стёр из сети свой выпад, который, впрочем, пользователи уже успели сохранить.

Скриншот Twitter.com

Умению украинских политиков молниеносно переобуваться в воздухе можно лишь позавидовать. В то же время в Киеве продолжали до последнего возлагать надежду на то, что расследование спецпрокурора Мюллера по якобы имевшему место вмешательству России в американские президентские выборы на стороне кандидата-республиканца закончится неизбежным «трампгейтом». А сейчас верят в то, что уже в 2020 году ему на смену придёт давний «друг Украины» Байден. Поэтому очень не хотели бы заранее портить с ним отношения.

Однако до очередных американских выборов остаётся ещё полтора года, а в Вашингтоне уже сейчас позаботились о том, чтобы избавить окружение нового украинского президента от токсичных для Трампа фигур и вынудить начать расследование по Байдену. Как сообщает The Washington Post , в команде Зеленского уже довольно нервно отреагировали на давление со стороны администрации Трампа, заявив, что «это не наша война».

Однако вряд ли кто-то в Белом доме станет спрашивать у нового украинского руководства, чего они хотят или не хотят. Украина была и остаётся территорией, лишённой даже малейшей политической самостоятельности, полностью зависимой от воли американской администрации и являющейся разменной монетой в большой геополитической игре. Любые же попытки «папуасов» выслужиться перед «белыми господами» неизбежно заканчиваются для них политическими «котлами».