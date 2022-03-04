|
Украинские вояки столкнулись с новой бедой. Но в одиночку сдаваться боятся
04 марта 2022, 11:05 • 150 • Политика
Украинские боевики, которые находятся в Харькове, столкнулись с новой бедой. Но каждый боится признаться в желании сдаться России.
Подразделения нацистского полка "Азов"*, а также представители теробороны и остатки 92 омбр ВСУ загнаны в подвалы города точечными ударами по позициям. Об этом сообщает Telegram-канал "Повёрнутые на Z войне".
По данным же Telegram-канала "Zаписки ветерана", ситуация для боевиков выглядит ещё сложнее. Как сообщил в личных сообщениях военнослужащий 92-й бригады ВСУ, он и многие его сослуживцы уже хотят сдаться в плен, но не знают, как это сделать, чтобы не быть расстрелянными в спину.
"По его словам, в подразделении, где он находится, началась серьёзная вспышка вирусных и простудных заболеваний. Лекарств лечиться нет. У многих подозрение на пневмонию", - говорится в сообщении.
При этом украинский военнослужащий признаётся, что боится идти сдаваться один – свои же могут расстрелять. Он также сообщает, что все бойцы измотаны и находятся в деморализованном состоянии.
_________
* Отряд специального назначения «Азов» - организация, запрещённая на территории РФ.
Подпишитесь на нас
150
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 марта 2022, 15:00
|
26 февраля 2022, 01:25
|
03 марта 2022, 05:05
|
27 февраля 2022, 01:55
|
02 марта 2022, 02:10
|
26 февраля 2022, 03:10
|
26 февраля 2022, 18:20