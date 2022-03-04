Украинские вояки столкнулись с новой бедой. Но в одиночку сдаваться боятся

Украинские боевики, которые находятся в Харькове, столкнулись с новой бедой. Но каждый боится признаться в желании сдаться России.

Подразделения нацистского полка "Азов"*, а также представители теробороны и остатки 92 омбр ВСУ загнаны в подвалы города точечными ударами по позициям. Об этом сообщает Telegram-канал "Повёрнутые на Z войн е ".

По данным же Telegram-канала "Zаписки ветерана", ситуация для боевиков выглядит ещё сложнее. Как сообщил в личных сообщениях военнослужащий 92-й бригады ВСУ, он и многие его сослуживцы уже хотят сдаться в плен, но не знают, как это сделать, чтобы не быть расстрелянными в спину.

"По его словам, в подразделении, где он находится, началась серьёзная вспышка вирусных и простудных заболеваний. Лекарств лечиться нет. У многих подозрение на пневмонию", - говорится в сообщении.

При этом украинский военнослужащий признаётся, что боится идти сдаваться один – свои же могут расстрелять. Он также сообщает, что все бойцы измотаны и находятся в деморализованном состоянии.

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* Отряд специального назначения «Азов» - организация, запрещённая на территории РФ.