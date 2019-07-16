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Украинские вояки сбросили на себя полтонны взрывчатки

16 июля 2019, 12:39  •  193 • В России

О происшествии в стане вооруженных сил Украины поведал представитель оперативного командования Донецкой народной республики Даниил Безсонов. По его словам, 35 бригада незалежной за последнюю неделю дважды использовала необычное вооружение в районе Докучаевска.

- Были применены установки разминирования УР-77, жертв среди мирного населения удалось избежать лишь потому, что украинские специалисты, пытавшиеся применить установку, не умеют с ней обращаться, - пояснил Безсонов. - Первая попытка применения произошла 9 июля. Заряд был запущен без тормозного каната. Мощность такого заряда около 420 килограммов в тротиловом эквиваленте.

11 июля ВСУ снова запустили такой заряд – также без тормозного каната, который упал на позиции украинских военнослужащих. Укрепления были полностью уничтожены, трое погибли, 11 получили ранения и ожоги.

УР-77 (в простонародье - "Змей Горыныч") — это реактивная установка разминирования на базе самоходки "Гвоздика", она используется для проделывания хода шириной в шесть метров в противотанковых минных полях. Представьте, когда полтонны взрывчатки падает на головы противника — ощущения не из приятных. К слову, правительственные войска в Сирии довольно успешно использовали УР против живой силы игиловцев.

Работа самоходной установки УР-77 на военном полигоне в Башкирии во время учений.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Кстати, 8 июля в паблике в социальной сети «Неофициальный Безсонов» появилось видео применения подобного заряда по позициям ВСУ. И по радостному голосу за кадром было ясно, что стрелявшие целью не ошиблись.

Позже в официальном Фейсбуке украинской 24 бригады имени короля Даниила была опубликована информация об этом обстреле — на окраине Марьинки, что немного севернее Докучаевска. По прилетевшей болванке «королевские пехотинцы» вычислили, что это переносной вариант «Горыныча» - УР-83П. И по заведенной еще Дмитрием Тымчуком традиции заявили: «Потерь нет».

С одной стороны, речь ведь наверняка идет о совершенно разных случаях. А с другой, формулу «Обстреляли сами себя» вывели не в Донецке. Но почему бы ее не начать использовать на шестом годе войны?

Украинские вояки сбросили на себя полтонны взрывчатки.

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