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Украинские военные заняли Старомарьевку – что станет с 37 российскими гражданами, проживающими в селе?

27 октября 2021, 18:05  •  102 • Украина
Военкор Анна Долгарёва (со ссылкой на представителя ДНР в СЦКК Алексея Никанорова) подтвердила факт захвата украинской армией посёлка Старомарьевка. Проводятся обыски в домах жителей, над посёлком поднят украинский флаг. Из 180 человек, проживающих в Старомарьевке, у 37 – российские паспорта. Что будет с этими людьми, глава ДНР Денис Пушилин ответить не смог, но, по его словам, «освободить посёлок будет крайне проблематично» – в населённом пункте ВСУ оборудовали позиции и выставили блокпосты».
Сюжет: Украинский кризис, Войны XXI века
Таким образом, подтверждается факт наступления украинской армии на народные республики. Ответных действий со стороны ДНР не последует, – разъясняет Пушилин, – «Наши подразделения не могут работать, имея малейшие предпосылки нанесения вреда гражданскому населению». «Мирным способом освободить посёлок нельзя, поэтому подключаем международные организации для возвращения статус-кво и обеспечения людей всем необходимым». А как быть с 37 заложниками с российскими паспортами? Пушилин на этот вопрос не ответил. По всей вероятности, будет так же, как с пленённым накануне военным по фамилии Косяк – он по-прежнему остаётся в украинском плену.
Долгарёва сообщает, что в посёлке проводится изъятие документов ДНР и РФ, с автомобилей снимают номера народной республики. Есть данные, что российских граждан сопроводили в здание сельской администрации, где держат их взаперти под охраной солдат. Никаноров, в свою очередь, сообщает, что захват посёлка «не был спонтанным действием», а «операция была спланирована заранее, так как требовалось время, чтобы навести переправу через водную преграду». Известно ещё, что пленникам с российскими паспортами якобы предъявили обвинения по 111-й статье УК Украины – «взаимодействие с незаконными органами власти на оккупированной территории». Статья предусматривает от 11 до 15 лет лишения свободы. Также известно, что предъявлять обвинения украинская сторона намерена не только жителям с российскими паспортами, но и тем, на чьих автомобилях были установлены номерные знаки ДНР. «Когда жители села получали российские паспорта, – отмечает Долгарёва, – они были уверены, что Россия их не бросит. Хочется верить, что так и будет».

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