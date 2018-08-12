Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Харькове в результате взрыва газа в доме пострадали пять человек
Украинский омбудсмен прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения об «освобожде...
«Счёт взаимных претензий растёт»: к чему могут привести разногласия между Турцие...
«Людоедская политика»: почему США отказываются смягчать санкции против Северной ...
Главная / Украина

Украинские военные задержали в Донбассе россиянина за съемку на мобильный телефон

12 августа 2018, 13:24  •  43 • Украина

КИЕВ, 12 августа. /ТАСС/. Представители Вооруженных сил Украины задержали гражданина РФ якобы за съемку позиций силовиков на мобильный телефон на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба "операции объединенных сил" (ООС).

"Вчера, 11.08.2018 года, военнослужащими одной из механизированных бригад из состава объединенных сил задержан мужчина, который осуществлял видеосъемку позиций на свой мобильный телефон. Задержанным оказался гражданин России ", - сказано в сообщении ООС в Facebook.

Россиянин находится на Украине в качестве туриста, сказано в сообщении. Вместе с тем, в пресс-службе не уточнили, где именно задержали мужчину. Эксперты изучают информацию, которая содержится на мобильном телефоне россиянина, добавили в ООС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

43
Источник
Похожие новости
11 августа 2018, 16:24
Поветкин поднялся на третье место в рейтинге IBF, Гассиев опустился на шестое
12 августа 2018, 13:24
Украинские военные задержали в Донбассе россиянина за съемку на мобильный телефон
11 августа 2018, 16:24
В СБУ прокомментировали ситуацию с российским судном «Механик Погодин»

12 августа 2018, 11:54
Украинский омбудсмен прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения об «освобождении» Сенцова
11 августа 2018, 16:24
«Не хотят связываться с радикалами»: к чему может привести нехватка судей на Украине
12 августа 2018, 11:54
В Совфеде ответили Волкеру на обвинение России в затягивании конфликта в Донбассе
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
12 августа 2018, 11:54
«Доходит до абсурда»: с чем связаны заявления конгрессмена о «российском вмешательств...
12 августа 2018, 11:54
В Совфеде ответили Волкеру на обвинение России в затягивании конфликта в Донбассе
12 августа 2018, 02:09
«Счёт взаимных претензий растёт»: к чему могут привести разногласия между Турцией и С...
12 августа 2018, 10:52
В ближайшие 30 лет случится дефолт человеческой цивилизации
12 августа 2018, 03:39
Путин отправляется в Актау, где после 22 лет переговоров будет закреплен статус Каспи...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
10 августа 2018, 10:54
Почему Россия поддалась Западу и не освободила Новороссию?
07 августа 2018, 21:24
«За три-четыре года сделали то, на что у них уходит 20—30 лет»: как российские компании занимаются импортозамещением
08 августа 2018, 07:24
Судьбу Израиля решает Путин
10 августа 2018, 11:24
Война в Сирии 2.0: Боевики начали поход на Дамаск
07 августа 2018, 08:39
Надводный флот России утратил возможность ответного удара по АУГ США. Можно ли спасти ситуацию?
05 августа 2018, 12:39
Путина попросили вернуть Крыму его «столичность»
09 августа 2018, 15:54
«Россия арестовывает людей из ближайшего окружения Асада»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.