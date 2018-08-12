Украинские военные задержали в Донбассе россиянина за съемку на мобильный телефон

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КИЕВ, 12 августа. /ТАСС/. Представители Вооруженных сил Украины задержали гражданина РФ якобы за съемку позиций силовиков на мобильный телефон на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба "операции объединенных сил" (ООС).

"Вчера, 11.08.2018 года, военнослужащими одной из механизированных бригад из состава объединенных сил задержан мужчина, который осуществлял видеосъемку позиций на свой мобильный телефон. Задержанным оказался гражданин России ", - сказано в сообщении ООС в Facebook.

Россиянин находится на Украине в качестве туриста, сказано в сообщении. Вместе с тем, в пресс-службе не уточнили, где именно задержали мужчину. Эксперты изучают информацию, которая содержится на мобильном телефоне россиянина, добавили в ООС.