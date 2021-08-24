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Украинские военные вышли на улицы Москвы. Но их никто не остановил

24 августа 2021, 19:00  •  331 • Политика
В Москве заметили украинских военных в форме. Они отпраздновали 30-летие объявления Украиной независимости. "Нет оцепления из полчищ "зеленых человечков", нет лютых русских националистов и шовинистов, атакующих процессий, нет критики из "российских зомбоящиков", - написал по этому поводу Соловьёв.
Украинцы в военной форме отпраздновали в Москве 30-летие объявления Украиной независимости. Мероприятие в столице России прокомментировал журналист Владимир Соловьев.
Сообщается, что в праздничном мероприятии приняли участие члены украинской дипломатической миссии. Они возложили цветы у памятников поэтам и писателям Тарасу Шевченко и Леси Украинки.
Нет оцепления из полчищ "зеленых человечков", нет лютых русских националистов и шовинистов, атакующих процессий, нет критики из "российских зомбоящиков" и со страниц "проплаченного Интернета". И скучно, и грустно. Никакого инфоповода,
- обратил внимание на важный момент Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале.
Напомним, что на Украине днём ранее задержали американца, одетого в футболку с цветами русского триколора. Кроме того, украинские националисты регулярно нападают на русскоязычны граждан страны по любому поводу.

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