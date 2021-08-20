Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Немецкий эксперт раскрыл тайную цель поездки Меркель в Россию
МИД России написал о тайном пассажире самолёта Навального: Берлин скрывает
Анатолий Пашинин и Алексей Горбунов об украинском кино, возможности вернуться в ...
По мощи не уступает ядерному оружию: Военный эксперт о передовой разработке Росс...
Главная / Политика

Украинские военные вынудили Пронько прервать молчание: "Омерзительное поведение"

20 августа 2021, 22:25  •  78 • Политика
Украинские военные вынудили экономического обозревателя Царьграда Юрия Пронько прервать молчание. Публичное оскорбление президента России он назвал омерзительным поведением.
В пятницу украинская армия провела репетицию парада в честь 30-летия независимости страны. Во время построения военные неожиданно исполнили кричалку. Когда командир крикнул: "Украина", весь личный состав хором ответил: "Прежде всего". А вот когда он прокричал: "Путин", со стороны починённых донеслась нецензурная брань. Подобное поведение защитников Отечества вызвало одобрение со стороны зевак. Услышав, как лидера соседней страны кроют матом, киевляне начали смеяться и аплодировать.
Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько назвал поведение украинских военнослужащих омерзительным.
Омерзительное поведение представителей армии Украины, которые позволяют себе матерные речовки в адрес главы российского государства, говорит об одном: Украина - это фейк-государство. Упали, но не отжались. Я не хотел ничего комментировать до завершения отпуска. Однако произошедшее в Киеве невозможно не заметить,
- пишет он в Telegram.
Отметим, что украинские военные не первые, кто отметился подобным поведением. Моду на нецензурные оскорбления в адрес руководителя ядерной державы ввёл бывший министр иностранных дел Украины Андрей Дещица. В июне 2014 года он публично проскандировал ту же самую нецензурную кричалку украинских ультрас, оскорбляющую президента России Владимира Путина.
Это вызвало такой дипломатический скандал, что впоследствии Джен Псаки, которая на тот момент была представителем Госдепартамента США, пришлось оправдывать Дещицу. Она заявила, что украинский политик просто пытался успокоить беснующуюся возле посольства России в Киеве толпу националистов. Примечательно, что буквально через несколько дней Дещица был снят с должности. На этом политическая карьера чиновника закончилась.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





78
Источник
Похожие новости
20 августа 2021, 03:00
"Пусть прислуживают или проваливают": Михеев о тенденции, на которую Россия закрывает глаза
20 августа 2021, 03:00
Выборов не будет, будет развал Украины: Экс-депутат Рады открыл в Зеленском политический "талант"
20 августа 2021, 06:40
Вопрос о "Северном потоке - 2" заставил Зеленского замолчать: "Пожал плечами и улыбнулся"
20 августа 2021, 09:25
Русские военные корабли одним запросом поставили в тупик Минобороны Испании
20 августа 2021, 13:15
Военкор познакомил русских с "перлами" нового назначенца в Казахстане: "Всё это слышал на Украине"
20 августа 2021, 01:10
Испания не пустила два корабля России в порт Сеута
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 августа 2021, 03:00
"Пусть прислуживают или проваливают": Михеев о тенденции, на которую Россия...
20 августа 2021, 03:00
Выборов не будет, будет развал Украины: Экс-депутат Рады открыл в Зеленском политичес...
20 августа 2021, 07:35
«На псячей мове не общаюсь»: Украинский чемпион негативно высказался об украинском яз...
20 августа 2021, 05:45
Кулеба огласил полный перечень участников саммита «Крымской платформы»
20 августа 2021, 06:40
Вопрос о "Северном потоке - 2" заставил Зеленского замолчать: "Пожал п...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 августа 2021, 02:15
Житель Львова предложил "освободить" Крым: Людей депортировать, мост завалить
15 августа 2021, 02:00
"Извините, это я ещё интеллигентно": Захарова разоблачила ложь о "Би-би-си" и "Дожде"
14 августа 2021, 12:15
Всё тайное становится явным: в Литве похищены секретные документы
14 августа 2021, 12:15
В России придумали ответ на "Крымскую платформу"
18 августа 2021, 09:45
"Талибан"* выдвинул первое требование к жителям Афганистана
14 августа 2021, 01:15
Вице-спикера парламента Польши не пустили в Россию
14 августа 2021, 22:20
Так с Путиным ещё не говорили: Глава Крыма рассказал о необычном звонке
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.