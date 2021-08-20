Украинские военные вынудили Пронько прервать молчание: "Омерзительное поведение"

Украинские военные вынудили экономического обозревателя Царьграда Юрия Пронько прервать молчание. Публичное оскорбление президента России он назвал омерзительным поведением.

В пятницу украинская армия провела репетицию парада в честь 30-летия независимости страны. Во время построения военные неожиданно исполнили кричалку. Когда командир крикнул: "Украина", весь личный состав хором ответил: "Прежде всего". А вот когда он прокричал: "Путин", со стороны починённых донеслась нецензурная брань. Подобное поведение защитников Отечества вызвало одобрение со стороны зевак. Услышав, как лидера соседней страны кроют матом, киевляне начали смеяться и аплодировать.

Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько назвал поведение украинских военнослужащих омерзительным.

Омерзительное поведение представителей армии Украины, которые позволяют себе матерные речовки в адрес главы российского государства, говорит об одном: Украина - это фейк-государство. Упали, но не отжались. Я не хотел ничего комментировать до завершения отпуска. Однако произошедшее в Киеве невозможно не заметить,

- пишет он в Telegram.

Отметим, что украинские военные не первые, кто отметился подобным поведением. Моду на нецензурные оскорбления в адрес руководителя ядерной державы ввёл бывший министр иностранных дел Украины Андрей Дещица. В июне 2014 года он публично проскандировал ту же самую нецензурную кричалку украинских ультрас, оскорбляющую президента России Владимира Путина.

Это вызвало такой дипломатический скандал, что впоследствии Джен Псаки, которая на тот момент была представителем Госдепартамента США, пришлось оправдывать Дещицу. Она заявила, что украинский политик просто пытался успокоить беснующуюся возле посольства России в Киеве толпу националистов. Примечательно, что буквально через несколько дней Дещица был снят с должности. На этом политическая карьера чиновника закончилась.