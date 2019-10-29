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Украинские военные впервые просигнализировали о готовности к отводу сил ракетой
29 октября 2019, 19:39 • 34 • Политика
Украинские военные впервые просигнализировали о готовности к отводу сил ракетой. Отметим, что ранее сигнальные огни были со стороны ЛДНР три раза.
Сейчас стало известно, что украинская сторона дала впервые сигнальную ракету - в знак того, что они готовы отвести войска у Золотого в Донбассе. До этого, напомним, со стороны ЛДНР сигнальные ракеты запускались трижды.
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