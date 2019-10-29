Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Неужели врут? Синельников-Оришак сравнил два скандальных заявления "Коммерс...
"Мы в траншеях православной борьбы": Философ Дугин - о невзятых рубежа...
Без предварительных объявлений. Стороны конфликта в Донбассе начали отвод войск ...
Путин принял приглашение президента Кубы посетить страну
Главная / Политика

Украинские военные впервые просигнализировали о готовности к отводу сил ракетой

29 октября 2019, 19:39  •  34 • Политика
Украинские военные впервые просигнализировали о готовности к отводу сил ракетой. Отметим, что ранее сигнальные огни были со стороны ЛДНР три раза.
Сейчас стало известно, что украинская сторона дала впервые сигнальную ракету - в знак того, что они готовы отвести войска у Золотого в Донбассе. До этого, напомним, со стороны ЛДНР сигнальные ракеты запускались трижды.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



34
Источник
Похожие новости
29 октября 2019, 13:09
Пока без доказательств: США заявили об уничтожении тела аль-Багдади "должным образом"
28 октября 2019, 20:54
Путин подписал указ об образовании Федеральной пробирной палаты
28 октября 2019, 20:54
Песков предложил дождаться вердикта суда по жалобе Голунова
29 октября 2019, 19:39
"Мы в траншеях православной борьбы": Философ Дугин - о невзятых рубежах России на пути к "русской мечте"
29 октября 2019, 09:54
Лавров рассказал об одной из самых любимых фотографий
29 октября 2019, 04:39
В посольстве России назвали необоснованным отказ США в депортации Ярошенко
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 октября 2019, 00:09
Украина признала поражение по спору ВТО с Россией. И попросила лишь об одной уступке ...
29 октября 2019, 06:39
В минутной готовности. На русских страшно нападать
29 октября 2019, 09:54
"Марионетка русских": новый мировой лидер требует мести, и нам будет плохо
29 октября 2019, 06:39
Китовая отрыжка принесла бедному тайскому рыбаку около $320 тысяч
29 октября 2019, 03:09
Конструктив и запасные варианты: как прошёл четвёртый раунд переговоров по транзиту р...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 октября 2019, 16:54
"Сдача Украины с потрохами": Кучма устроил новую истерику из-за "формулы Штайнмайера"
23 октября 2019, 07:39
Осталось полтора часа: Шойгу в жёсткой форме предупредил США
26 октября 2019, 03:54
Украина не останется без газа, но на уступки Россия не пойдёт - эксперт
25 октября 2019, 08:09
«Наращивают напряжённость в отношениях с Россией»: в бундестаге выступили за вывод американских войск из Германии
23 октября 2019, 10:54
"Обсуждали не Сирию": Вассерман объяснил, о чём на самом деле говорили 6 часов Путин и Эрдоган
28 октября 2019, 20:54
Экологическая катастрофа в Литве угрожает всему региону
24 октября 2019, 12:39
«Нафтогаз» раскритиковал решение начать отопительный сезон в Киеве
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.