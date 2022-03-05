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Украинские военные в отчаянии: Киев перешёл к тактике "выжженной земли"

05 марта 2022, 13:55  •  499 • Политика
Украинские военные в отчаянии. Им стало совершенно очевидно, что в прямом противостоянии с русскими военными они потерпят крах. Поэтому Киев перешёл к тактике "выжженной земли", заметил Евгений Спицин.
Историк Евгений Спицин в спецвыпуске телеканала Царьград, посвящённом операции России на Украине, заметил, что Киев в настоящее время реализует тактику "выжженной земли".
И режим, и украинская армия уже целиком осознали, что в прямом противостоянии с русскими военными они потерпят крах. Поэтому они решили превратить собственную страну в руины.
В итоге отряды "Правого сектора"*, бандеровцы и другие неонацистские формирования в условиях своего неизбежного поражения будут наносить как можно больше ущерба важным объектам инфраструктуры, предприятиям и так далее.
Тем самым они рассчитывают создать проблемы в будущем как временной военной администрации России, так и новой администрации тех областей и регионов, которые выйдут из-под контроля киевского режима.
Эксперт напомнил, что такая же стратегия применялась в период гражданской войны на Украине, которая продолжалась в течение 20 лет - с 1657 по 1687. Этот период в историографии так и называется - Руина.
*"Правый сектор" - украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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