Украинские военные в отчаянии: Киев перешёл к тактике "выжженной земли"

Украинские военные в отчаянии. Им стало совершенно очевидно, что в прямом противостоянии с русскими военными они потерпят крах. Поэтому Киев перешёл к тактике "выжженной земли", заметил Евгений Спицин.

Историк Евгений Спицин в спецвыпуске телеканала Царьград, посвящённом операции России на Украине, заметил, что Киев в настоящее время реализует тактику "выжженной земли".

И режим, и украинская армия уже целиком осознали, что в прямом противостоянии с русскими военными они потерпят крах. Поэтому они решили превратить собственную страну в руины.

В итоге отряды "Правого сектора"*, бандеровцы и другие неонацистские формирования в условиях своего неизбежного поражения будут наносить как можно больше ущерба важным объектам инфраструктуры, предприятиям и так далее.

Тем самым они рассчитывают создать проблемы в будущем как временной военной администрации России, так и новой администрации тех областей и регионов, которые выйдут из-под контроля киевского режима.

Эксперт напомнил, что такая же стратегия применялась в период гражданской войны на Украине, которая продолжалась в течение 20 лет - с 1657 по 1687. Этот период в историографии так и называется - Руина.

*"Правый сектор" - украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).