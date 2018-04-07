|
Украинские военные упростили режим пересечения линии разграничения в Донбассе на Пасху
07 апреля 2018, 14:24 • 85 • Украина
Украинская сторона в зоне проведения военной операции в Донбассе на 72 часа упростила режим пересечения линии разграничения для местных жителей. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции в Facebook.
РИА Новости
«На период пасхальных праздников для жителей определённых населённых пунктов, расположенных на линии соприкосновения, где это позволяет оперативная обстановка, упрощён режим пересечения линии разграничения на 72 часа, начиная с 8:00 7 апреля 2018 года», — говорится в сообщении.
Таким образом, жители прифронтовых сёл могут в упрощённом режиме пересекать условную линию разграничения, чтобы попасть к родным и близким, проживающим на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
«Этот шаг командование операции сделало навстречу людям, учитывая их насущные потребности во время пасхальных праздников. В дальнейшем пересечение линии разграничения будет осуществляться в установленном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины», — подчеркнули в штабе.
30 марта в Донбассе начало действовать пасхальное перемирие.
Подпишитесь на нас
85
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнеров
Комментарии
|
03 апреля 2018, 01:40
|
01 апреля 2018, 08:54
|
06 апреля 2018, 08:54
|
02 апреля 2018, 10:24
|
06 апреля 2018, 09:24
|
04 апреля 2018, 08:39
|
02 апреля 2018, 07:40