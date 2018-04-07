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Украинские военные упростили режим пересечения линии разграничения в Донбассе на Пасху

07 апреля 2018, 14:24  •  85 • Украина
Украинская сторона в зоне проведения военной операции в Донбассе на 72 часа упростила режим пересечения линии разграничения для местных жителей. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции в Facebook.
 
РИА Новости
 

«На период пасхальных праздников для жителей определённых населённых пунктов, расположенных на линии соприкосновения, где это позволяет оперативная обстановка, упрощён режим пересечения линии разграничения на 72 часа, начиная с 8:00 7 апреля 2018 года», — говорится в сообщении.

Таким образом, жители прифронтовых сёл могут в упрощённом режиме пересекать условную линию разграничения, чтобы попасть к родным и близким, проживающим на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

«Этот шаг командование операции сделало навстречу людям, учитывая их насущные потребности во время пасхальных праздников. В дальнейшем пересечение линии разграничения будет осуществляться в установленном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины», — подчеркнули в штабе.

30 марта в Донбассе начало действовать пасхальное перемирие.

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