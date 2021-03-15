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Украинские военные прячутся и суетятся: военкор о реальной войне в Донбассе
15 марта 2021, 18:00 • 438 • Политика
Военкор Александр Сладков рассказал о реальной войне в Донбассе - такой, какой она выглядит прямо сейчас. После ответного огня ДНР украинские военные прячутся и суетятся, делает вывод корреспондент.
Вооружённые силы Украины на линии соприкосновения в Донбассе приведены в полную боевую готовность, сообщает "Страна.ua" (свободный доступ к сайту на территории России закрыт). Более того, один из украинских офицеров на условиях анонимности заявил журналистам издания, что режим тишины фактически не соблюдается с конца января. Другими словами, сообщения об обострении - это информация, подтверждаемая сегодня обеими сторонами конфликта.
О полной боевой готовности говорит и военный корреспондент Александр Сладков. Как пишет "Новороссия", Сладков в понедельник 15 марта констатирует, что то самое "важное гордоновское заявление" о 15 марта сегодня не интересует защитников Донбасса - "бойцам и офицерам на него глубоко наплевать". Надо сказать, что украинский журналист Дмитрий Гордон сделал всё возможное, чтобы накалить обстановку на юго-востоке Украины до предела. Он намекал, что 15 марта начнётся полномасштабная война. Однако позже стало ясно, что он имел в виду не войну, а публикацию некоего компромата, который изменит ситуацию. Но и этого, по большому счёту, не произошло.
Сладков рассказал в своём репортаже по итогам визита в Донбасс, что в ДНР не стали терпеть удары ВСУ и дали залп в ответ.
"...Теперь украинские военные не стреляют, как в тире, а прячутся и суетятся, бьют веером, боятся "ответки", - таков вывод по итогам поездки в Донбасс.
Сладков полагает, что теперь ответный огонь не будет в дефиците, а ругать станут за непопадание.
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