Военкор Александр Сладков рассказал о реальной войне в Донбассе - такой, какой она выглядит прямо сейчас. После ответного огня ДНР украинские военные прячутся и суетятся, делает вывод корреспондент.

Вооружённые силы Украины на линии соприкосновения в Донбассе приведены в полную боевую готовность, сообщает "Страна.ua" (свободный доступ к сайту на территории России закрыт). Более того, один из украинских офицеров на условиях анонимности заявил журналистам издания, что режим тишины фактически не соблюдается с конца января. Другими словами, сообщения об обострении - это информация, подтверждаемая сегодня обеими сторонами конфликта.

О полной боевой готовности говорит и военный корреспондент Александр Сладков. Как пишет "Новороссия", Сладков в понедельник 15 марта констатирует, что то самое "важное гордоновское заявление" о 15 марта сегодня не интересует защитников Донбасса - "бойцам и офицерам на него глубоко наплевать". Надо сказать, что украинский журналист Дмитрий Гордон сделал всё возможное, чтобы накалить обстановку на юго-востоке Украины до предела. Он намекал, что 15 марта начнётся полномасштабная война. Однако позже стало ясно, что он имел в виду не войну, а публикацию некоего компромата, который изменит ситуацию. Но и этого, по большому счёту, не произошло.

Сладков рассказал в своём репортаже по итогам визита в Донбасс, что в ДНР не стали терпеть удары ВСУ и дали залп в ответ.

"...Теперь украинские военные не стреляют, как в тире, а прячутся и суетятся, бьют веером, боятся "ответки", - таков вывод по итогам поездки в Донбасс.

Сладков полагает, что теперь ответный огонь не будет в дефиците, а ругать станут за непопадание.