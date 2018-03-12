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Украинские военные похвалились, что их избили гражданские
12 марта 2018, 07:54 • 253 • В мире
На Украине произошла массовая драка между гражданскими и военными.
Об инциденте, который произошел у поселка Новая Збурьевка в Херсонской области, сообщили ВМС Украины. В частности, на своей странице в соцсети пресс-служба подробно расписала тот эпизод, где гражданские набросились и избили моряков.
Отмечается, что представители обеих сторон, то есть и моряки, и сами гражданские, получили как минимум синяки и царапины в ходе драки. Сейчас по этому факту уже начали отдельную служебную проверку, а все материалы дела передали в полицию.
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