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Украинские военные подбили воображаемый грузовик с русскими
24 января 2018, 17:39 • 132 • В мире
ВСУ заявили об уничтожении российского военного грузовика, но доказательств у них нет.
Украинские боевики из батальона "Донбасс-Украина" ВСУ хвастают, что якобы подбили грузовик "с российскими военными" в районе Горловки (ДНР).
Каратель с позывным "Авер" заявил, что грузовик принадлежал артиллерийским войскам РФ.
Отметим, что подобные заявления звучат из уст украинских военных и боевиков регулярно, но крайне редко подтверждаются фактическими материалами. Нередко жертвами украинских артиллеристов становятся гражданские.
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