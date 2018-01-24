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Украинские военные подбили воображаемый грузовик с русскими

24 января 2018, 17:39  •  132 • В мире
ВСУ заявили об уничтожении российского военного грузовика, но доказательств у них нет.
Украинские боевики из батальона "Донбасс-Украина" ВСУ хвастают, что якобы подбили грузовик "с российскими военными" в районе Горловки (ДНР).
Каратель с позывным "Авер" заявил, что грузовик принадлежал артиллерийским войскам РФ.
Отметим, что подобные заявления звучат из уст украинских военных и боевиков регулярно, но крайне редко подтверждаются фактическими материалами. Нередко жертвами украинских артиллеристов становятся гражданские.

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