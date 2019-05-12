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Украинские военные отработали захват судов в открытом море

12 мая 2019, 17:09  •  68 • Украина
Украинские военные в рамках учений отработали захват судов в открытом море воздушным и водным путями. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
 
© 73-й морской центр специального назначения Facebook
 

«Абордажные группы морского центра отрабатывают захват судов в открытом море в рамках тренировок VBSS (visit, board, search and seizure). Во время захвата судна вывод групп осуществлялся воздушным путём из различных высот системой «Канат» и водным путём на скоростных катерах», — сообщила пресс-служба оборонного ведомства в Facebook.

Там отметили, что в ходе учений был «задержан и уничтожен условный противник».

Ранее украинский ракетный катер «Прилуки» и разведывательный корабль Военно-морских сил Великобритании провели совместные учения по тактическому маневрированию и противоздушной обороне в Чёрном море. 

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