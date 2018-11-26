Украинские военные корабли пытались без должного уведомления прорваться к Керченскому мосту. Но получили отпор

Уверен, украинские моряки, отправлявшиеся в свой беспримерный поход из Одессы в Мариуполь, были преисполнены самых патриотических чувств. Шутка ли, пройти вдоль вражеского побережья, нашпигованного самыми современными оружейными системами, забраться в узкое горлышко Керченского пролива, проползти под Крымским мостом и победоносно ворваться в Азовское море под хоровое исполнение гимна Украины...

Так думали героические украинские моряки, выходя из одесского порта. А в Киеве (и не только) злорадно потирали руки. Экипажи украинских кораблей не знали, что их верховный главнокомандующий собирается цинично использовать их ради внутри- и внешнеполитической выгоды.

Если у вас не возникает ощущения срежиссированности воскресных событий в Черном море, то вы атипично наивный, по нынешним временам, человек. Первое, что бросается в глаза, - это фантастическая (для выходного дня) слаженность всех заинтересованных украинских ведомств. И их готовность комментировать происходящее у побережья Крыма едва ли не раньше, собственно, происходящего. От заготовленных заранее гневных нот МИДа, до удивительно информативной онлайн-трансляции событий в Фейсбуке ВМС Украины. Знаете, чего в них не было? Цели похода.

Никто в Киеве даже не пытался объяснить, зачем корабельная группа (как гордо была названа эта экспедиция) отправилась в Азовское море. Когда ровно два месяца назад по этому маршруту из Одессы в Азовское море отправились поисково-спасательное судно A500 «Донбасс» и морской буксир A830 «Корец» ВМС Украины, политес был соблюден до запятой — заявка, очередность прохождения под мостом, лоцманское сопровождение... Украина выдала этот переход за великую перемогу, хотя многие понимали, что Киеву пришлось пойти на все законные требования Москвы.

Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

В этот раз решили обойтись без формальностей, нарушить госграницу и на дурака заявиться под Крымский мост. Честно говоря, поначалу мне это напомнило Славянск, когда ВСУ и Нацгвардия, не спеша, прощупывали, насколько далеко им позволено зайти:

«Давай с миномета пальнем. А давай с гаубицы. Не видать «зеленых человечков»? Давай пару эрэсов (реактивный снаряд — Ред.) в жилой сектор. Молчат? Давай полпакета. Пакет «Градов». Батарею!!!» Все мы знаем, чем это закончилось для жителей Донбасса.

И если бы в Керченском проливе наглость украинских кораблей спустили на тормозах, они бы борзели также, как в Донбассе. Понятно, что Порошенко преследовал свои, сугубо политические цели. С одной стороны — попытаться выправить свой плачевный рейтинг в преддверии мартовских выборов президента Украины. С другой — заручиться аргументами к очередному обсуждению статуса Азовского моря, которое власти Украины хотят сделать международным. Чтобы в него могли заходить корабли НАТО. Чего Россия, по понятным причинам допустить не может. Потому что в таком случае на Азове может появиться военно-морская база Североатлантического альянса.

В идеальном варианте Киев рассчитывал на самые радикальные действия россиян. Это было бы очень кстати перед грядущим саммитом G-20, на котором планируется встреча Путина и Трампа. И, разумеется, на кровавый исход рассчитывали не только в Киеве, но и а кабинетах кураторов нынешних украинских властей.

С одной стороны, топить украинские корабли — это сыграть по навязанному Киевом и его «партнерами» сценарию. С другой — пропустить через Керченский полив, значит обеспечить Украине очередную перемогу, которая сыграет на руку действующему режиму Порошенко. Третий вариант (единственно верный в этой ситуации) — захват кораблей-нарушителей - казался малореальным. Неужели, новый Славянск?

Фото: Погрануправление ФСБ России по Республике Крым

Но с наступлением темноты стало ясно, что в Азовское море украинских «безбилетников» никто пускать не будет. Какие меры предприняла российская сторона - станет понятно в ближайшие часы. Но даже в ВМС Украины признали, что их были "принуждены к остановке». А ФСБ России сообщила, что три украинских катера вернулись в Бердянск. Однако речь идет о тех кораблях, которые выдвинулись на подмогу украинской «экспедиции» со стороны азовского моря. Все же основные воскресные события происходили с другой стороны Крымского моста — в Черном море.

Как бы то ни было, нынешняя провокация Киева, которая по сути являлась разведкой боем, вряд ли может считаться удачной. Россиянам даже не пришлось задействовать высокотехнологичные системы, как это было с американским эсминцем «Дональдом Куком», который был ослеплен нашими системами РЭБ (радио-электронной борьбы). А если информация с захватом подтвердится, то можно с уверенностью говорить о том, что желание борзеть у Киева отбито. Да и о перспективах Порошенко как кандидата в президенты можно смело забыть. Такого позорного поражения электорат ему не простит.

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