В ЛНР и ДНР заявили, что по всей линии соприкосновения украинские военные оставляют свои позиции. Бегут, отказываясь выполнять приказы. В то же время, по словам Басурина, ВСУ запросили гуманитарный коридор.

Украинские военные услышали призыв президента России Владимира Путина и начали складывать оружие. В специальном обращении сегодня утром Путин напомнил, что мы вместе сражались с нацизмом, теперь же украинских бойцов вынудили присягнуть на верность неонацистов.

В Народной милиции ЛНР сообщают, что украинские военные покидают позиции по всей линии соприкосновения. В массовом порядке ВСУ отказываются исполнять приказы и оставляют места дислокации.

В то же время, в Донецке ведут наступательные операции в районе Николаевки - ВСУ здесь также несут потери. Добавим, по словам заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, украинские военнослужащие несут потери и просят об открытии гуманитарных коридоров.

Все детали происходящего сегодня на Украине - в прямой трансляции "Первого русского".

Кстати

В своём авторском фильме для телеканала Царьград корреспондент Дарья Асламова говорит о беде жителей Донбасса, вынужденных жить в условиях войны долгие годы.

"Нам не нужен мир любой ценой. Нам нужен мир через победу", - так говорят жители Донбасса в фильме военкора Царьграда Дарьи Асламовой. Их много, и все они разные: мальчики-бойцы в окопах, не раз закрывавшие глаза своим мёртвым товарищам, жители когда-то богатых посёлков, теперь ночующие в подвалах из-за обстрелов, пожилые люди на линии фронта, которые остаются оптимистами: "Россия нас не бросит! Мы ведь граждане России!"

И признание ЛНР и ДНР - только начало. Ведь дети Донбасса, которым уже 8 лет, не знают жизни без войны. Но знают, что спасла их великая Родина - Россия. И эти дети, а не Гозманы, Ахеджаковы и Навальные, станут новой, настоящей элитой страны. Элитой, которая не продаётся за колбасу. Для которой жизнь русского ребёнка не пустой звук, а неутихающая боль. И боль эта не пройдёт до тех пор, пока не будет найден и наказан последний военный преступник. А значит, всё было не зря.