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Украинские военные бегут: ВСУ просят о гуманитарном коридоре
24 февраля 2022, 10:55 • 856 • Политика
В ЛНР и ДНР заявили, что по всей линии соприкосновения украинские военные оставляют свои позиции. Бегут, отказываясь выполнять приказы. В то же время, по словам Басурина, ВСУ запросили гуманитарный коридор.
Украинские военные услышали призыв президента России Владимира Путина и начали складывать оружие. В специальном обращении сегодня утром Путин напомнил, что мы вместе сражались с нацизмом, теперь же украинских бойцов вынудили присягнуть на верность неонацистов.
В Народной милиции ЛНР сообщают, что украинские военные покидают позиции по всей линии соприкосновения. В массовом порядке ВСУ отказываются исполнять приказы и оставляют места дислокации.
В то же время, в Донецке ведут наступательные операции в районе Николаевки - ВСУ здесь также несут потери. Добавим, по словам заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, украинские военнослужащие несут потери и просят об открытии гуманитарных коридоров.
Все детали происходящего сегодня на Украине - в прямой трансляции "Первого русского".
Кстати
В своём авторском фильме для телеканала Царьград корреспондент Дарья Асламова говорит о беде жителей Донбасса, вынужденных жить в условиях войны долгие годы.
И признание ЛНР и ДНР - только начало. Ведь дети Донбасса, которым уже 8 лет, не знают жизни без войны. Но знают, что спасла их великая Родина - Россия. И эти дети, а не Гозманы, Ахеджаковы и Навальные, станут новой, настоящей элитой страны. Элитой, которая не продаётся за колбасу. Для которой жизнь русского ребёнка не пустой звук, а неутихающая боль. И боль эта не пройдёт до тех пор, пока не будет найден и наказан последний военный преступник. А значит, всё было не зря.
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