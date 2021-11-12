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Украинские военные бегут из ВСУ пачками
12 ноября 2021, 22:05 • 296 • Украина
В чем же причина?
Выяснилось, что нежелание украинцев идти служить вызвано целым комплексом проблем в вооруженных силах, которые решать никто не хочет и вряд ли будет. Например, само отношение к контрактникам, которых номинально приравняли к скоту.
«... Рядовой состав для командиров тягловое быдло в буквальном смысле. Общение с солдатами происходит только при помощи мата», - говорят служивые.
Однако на этом трудности украинского армейского бытия не заканчиваются. Ладно если бы под благие маты солдат хоть чему-то обучали, так нет, их заставляют совершенствовать мастерство покраски заборов и прочих дворницких активностей.
Сами же офицеры и не скрывают, что контрактники для них не люди. И патриотизма у них нет, и мотивации, и желания. Смысл их учить и тренировать, если они все равно через год-два сбегут?
«На полноценную подготовку специалиста уходит год — полтора. Какой смысл тратить на срочников время, если они демобилизуются к концу этого срока?», - говорят офицеры.
Ну и, конечно же, одна из главных причин, почему украинцы не хотят служить – деньги, точнее их отсутствие. Государство особо на такие нужды тратиться не хочет, зато требования к голодным и униженным солдатам предъявляет непомерные.
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