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Украинские военные бегут из ВСУ пачками

12 ноября 2021, 22:05  •  296 • Украина
Исходя из заявлений украинского правительства и представителей вооруженных сил, может сложится впечатление, что у «незалежной» сформировалась маленькая, но единая и сплочённая армия, которая без раздумий ринется в бой. Однако на деле всё не так прозаично, как хотелось бы украинскому командованию.



Оказалось, что кризис кадров, за которым можно было наблюдать в том же 2014 году, никуда не делся. Скорее наоборот, только разросся. По последним данным, каждое подразделение Вооруженных сил Украины укомплектовано лишь на 30-40%, что катастрофически мало. Интересные показатели для страны, которая по всем признакам собирается возобновить наступательные действия на Донбассе. Но ведь на НАТО надейся, а сам не плошай.

В чем же причина?

Выяснилось, что нежелание украинцев идти служить вызвано целым комплексом проблем в вооруженных силах, которые решать никто не хочет и вряд ли будет. Например, само отношение к контрактникам, которых номинально приравняли к скоту.

«... Рядовой состав для командиров тягловое быдло в буквальном смысле. Общение с солдатами происходит только при помощи мата», - говорят служивые.

Однако на этом трудности украинского армейского бытия не заканчиваются. Ладно если бы под благие маты солдат хоть чему-то обучали, так нет, их заставляют совершенствовать мастерство покраски заборов и прочих дворницких активностей.

Сами же офицеры и не скрывают, что контрактники для них не люди. И патриотизма у них нет, и мотивации, и желания. Смысл их учить и тренировать, если они все равно через год-два сбегут?

«На полноценную подготовку специалиста уходит год — полтора. Какой смысл тратить на срочников время, если они демобилизуются к концу этого срока?», - говорят офицеры.

Ну и, конечно же, одна из главных причин, почему украинцы не хотят служить – деньги, точнее их отсутствие. Государство особо на такие нужды тратиться не хочет, зато требования к голодным и униженным солдатам предъявляет непомерные.

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